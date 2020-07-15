Гороскоп на 16 июля 2020 года поможет каждому знаку зодиака провести этот день правильно. Подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ на 16 июля 2020 года — читайте в материале.

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Овен

Овны, возьмите под жесткий контроль свои эмоции. Ваше поведение начинает настораживать близких. Более того, вы позволяете себе лишнее по отношению к второй половине.

Телец

Тельцам отдыхать сегодня не придется. Появится несколько приятных дел и забот, к которым вы подойдете креативно и с радостью.

Близнецы

Сегодня необходима бдительность и сосредоточенность. Будьте внимательнее к тому, что говорят вам собеседники. В их словах есть доля здравого смысла!

Рак

Вы думаете, что работа не волк. Однако сегодня стоит взяться за все давно отложенные дела. Не теряйте времени и скорее приступайте к своим обязанностям.

Лев

Львы притихли, будто чего-то выжидают. Хотя вы сами за собой стали замечать, что живете в ритме от вечера до вечера. Научитесь наполнять и день полезными вещами.

Дева

Вы слишком агрессивно относитесь к окружающим. Если чувствуете упадок сил, то срочно необходимо отдохнуть, чтобы не ругаться с близкими.

Весы

Весы стали более чутко вести себя с любимым человеком. Давно пора, теперь держите свой курс только в этом направлении. Совсем скоро отношения выйдут на новый уровень.

Скорпион

Вот-вот проснувшись, вы включите идеальную песню. Далее сварите вкусный кофе и поймаете себя на мысли, что так необходимо начинать каждое утро. Тогда и день будет легче, и все неурядицы покажутся ерундой.

Стрелец

Не надо концентрироваться на плохих качествах оппонента. Их стоит учитывать, но не ставить в центр вашего общения. Лучше присмотритесь и прислушайтесь к человеку, попытайтесь понять, что заставляет его быть таким.

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов относиться с большим вниманием к своим сновидениям. Подсознание уже давно хочет что-то до вас донести.

Водолей

Карьерный рост — это дело важное. Но ваши близкие уже забыли, как вы выглядите. Уделите вечер семье, родные соскучились по вам.

Рыбы

Умерьте свой пыл, вам важно научиться быть в гармонии с самим собой. Много отдаете друзьям и совсем забываете о второй половине. Пора бы уже распределять ресурсы, силы, количество внимания.

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