Гороскоп на 16 июля 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 16 июля 2020 года поможет каждому знаку зодиака провести этот день правильно. Подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ на 16 июля 2020 года — читайте в материале.
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Овен
Овны, возьмите под жесткий контроль свои эмоции. Ваше поведение начинает настораживать близких. Более того, вы позволяете себе лишнее по отношению к второй половине.
Телец
Тельцам отдыхать сегодня не придется. Появится несколько приятных дел и забот, к которым вы подойдете креативно и с радостью.
Близнецы
Сегодня необходима бдительность и сосредоточенность. Будьте внимательнее к тому, что говорят вам собеседники. В их словах есть доля здравого смысла!
Рак
Вы думаете, что работа не волк. Однако сегодня стоит взяться за все давно отложенные дела. Не теряйте времени и скорее приступайте к своим обязанностям.
Лев
Львы притихли, будто чего-то выжидают. Хотя вы сами за собой стали замечать, что живете в ритме от вечера до вечера. Научитесь наполнять и день полезными вещами.
Дева
Вы слишком агрессивно относитесь к окружающим. Если чувствуете упадок сил, то срочно необходимо отдохнуть, чтобы не ругаться с близкими.
Весы
Весы стали более чутко вести себя с любимым человеком. Давно пора, теперь держите свой курс только в этом направлении. Совсем скоро отношения выйдут на новый уровень.
Скорпион
Вот-вот проснувшись, вы включите идеальную песню. Далее сварите вкусный кофе и поймаете себя на мысли, что так необходимо начинать каждое утро. Тогда и день будет легче, и все неурядицы покажутся ерундой.
Стрелец
Не надо концентрироваться на плохих качествах оппонента. Их стоит учитывать, но не ставить в центр вашего общения. Лучше присмотритесь и прислушайтесь к человеку, попытайтесь понять, что заставляет его быть таким.
Козерог
Звезды предупреждают Козерогов относиться с большим вниманием к своим сновидениям. Подсознание уже давно хочет что-то до вас донести.
Водолей
Карьерный рост — это дело важное. Но ваши близкие уже забыли, как вы выглядите. Уделите вечер семье, родные соскучились по вам.
Рыбы
Умерьте свой пыл, вам важно научиться быть в гармонии с самим собой. Много отдаете друзьям и совсем забываете о второй половине. Пора бы уже распределять ресурсы, силы, количество внимания.