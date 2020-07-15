Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Двойная жизнь». В картине речь идет о любовном треугольнике, семейных ценностях и перипетиях. В сериале нет однозначно положительных или однозначно отрицательных персонажей. Но что же произойдет в 5 и 6 сериях фильма «Двойная жизнь»?

В школе у Кирилла опять ЧП: учитель советует Кате отвести сына к психотерапевту. Учитель Кирилла Андрей и Роман – друзья детства. Андрей признается Роману, что влюблен в Катю. Нина знакомится в ночном клубе с парнем, который потом пытается ее изнасиловать. Пережить стресс ей помогает Роман. Они проводят вместе ночь.

В шестой серии Нина признается Роману, что не хочет новых отношений, а просто хочет завести ребенка. И если Роман согласен ей в этом помочь, они будут и дальше встречаться. Катя и Андрей сближаются. Любовную сцену матери с учителем застает Кирилл. Он считает, что мать предала отца, и сбегает из дома.

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