В следующую субботу, 25 июля, в 19:00 на СТБ стартуют премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря». Яркие герои будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников. Участник, набравший наибольшее количество баллов от конкурентов, получит денежный приз. В преддверии премьеры рецептом своего любимого блюда поделилась ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей. Она предлагает приготовить баклажаны-лодочки под сыром.

«Я обожнюю овочі, тому більшість моїх коронних страв – саме з них. Приміром, баклажани-човники під сиром. Щойно мій чоловік бачить “синенькі” в магазині чи на базарі, одразу питає, коли я вже їх приготую», – рассказывает ведущая «Вікон».

Для приготовления блюда вам понадобятся такие ингредиенты:

Два больших, ровненьких, без изгибов, баклажана;

3―4 средних помидора;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

3 00 г шампиньонов;

1 перец чили;

пучок петрушки;

пучок базилика;

200 г твердого сыра;

майонез – по желанию.

Яна избегает мяса в пище, но, если у вас есть желание, ведущая советует заменить грибы на одно куриное филе или же просто добавить его к ингредиентам.

Способ приготовления:

Баклажаны разрезаем вдоль пополам. Ложкой осторожно вынимаем мякоть. Лодочки, которые у вас получатся, замачиваем в холодной подсоленной воде на полчаса. Пока они в «подводном плавании», мелко нарезаем лук и чеснок. Кубиками режем мякоть баклажана, помидоры, небольшими кусочками нарезаем грибы или курицу. На сковороду наливаем немного растительного масла. Поджариваем лук и чеснок. Когда они подзолотятся, добавляем грибы (или курицу). Когда из грибов выйдет вода (или курица немного поджарится), добавляем баклажаны. За 5 минут до готовности добавляем в сковородку помидоры, петрушку, базилик, чили. Достаем из воды лодочки, протираем их от влаги. По желанию смазываем середину майонезом или чесночным соусом, выкладываем нашу начинку. Ставим в духовку на полчаса. За 10 минут до готовности посыпаем сверху натертым сыром.

«Смакуємо вчотирьох або вдвох, якщо є бажання лопнути», – улыбаясь добавляет Яна.

Ведущая признается, что в связи с графиком работы часто приглашать гостей не удается. Однако время от времени Яна с супругом устраивают тематические гастро-вечеринки, к примеру, вечер мексиканской или грузинской кухни.

«Утім смачна їжа – це лише тло і привід зустрітися, згадати мандрівки або спланувати (а в умовах пандемії скоріше помріяти) нові поїздки, просто поговорити. Тому застілля я люблю за душевність, але смачно попоїсти люблю теж», – делится Яна.

Напомним, героями первого выпуска шоу «Звана вечеря» станут: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, финалистка «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя, ревизор Макс и потомственная травница Юлия. Какими блюдами они удивят? Включайте СТБ 25 июля в 19:00 и не пропустите сразу два премьерных выпуска!

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