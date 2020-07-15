Сегодня в 23:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии многосерийной медицинской драмы. Сериал «Акушерка» уже успел влюбить в себя тысячи телезрителей! Но что же произойдет в 5 и 6 сериях? Читайте прямо сейчас!

Ранее в сериале: Татьяна делает умершей кесарево и спасает ребенка. Врач скорой помощи не верит ей и утверждает, что роженица на момент операции была еще жива. Значит, Татьяна – убийца.

Судмедэкспертиза показывает, что Ирина Никифорова будто бы умерла от операционной травмы, однако Татьяна уверяет, что у роженицы был синдром Бругада, который стал причиной смерти. По ее делу проводят расследование, Скворцову отстраняют от должности главврача и назначают начмеда Аллу выполнять ее обязанности. Татьяна принимает помощь от Дмитрия, а дома находит сережку Аллы…

Татьяну привозят в изолятор временного содержания, адвокат просит ее признать свою вину в смерти роженицы Никифоровой частично. Между Татьяной и Игорем происходит серьезный разговор. Все против Скворцовой. Но признается ли она в том, чего не совершала, и сможет ли сохранить семью?

Смотрите в 5 и 6 сериях «Акушерки» на телеканале СТБ уже сегодня в 20:15!

Video: «Акушерка»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс) Сериал Акушерка — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 22.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Акушерка

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