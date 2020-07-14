Юлия Жигулина: Придя на проект, я не знала, что дойду так далеко!

Владелица кейтеринговой компании Юлия Жигулина была единственной девушкой, которая прошла так далеко на проекте «МастерШеф. Профессионалы»-2. Каково это – покидать шоу в шаге от финала? И придет ли участница состязаться за победу в 3 сезоне? Узнайте прямо сейчас!

Что вы почувствовали, когда покидали кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Придя на проект, я не знала, что дойду так далеко. Но с каждым днем и конкурсом я приближалась к суперфиналу. Мне было очень обидно покидать кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 за шаг до победного дня. Да, я понимала, что отнюдь там не самая сильная, но после экватора уже речь шла больше не о профессионализме, а об удаче и том, как соображать быстрее, чем остальные. Потому шансы были у всех равны. Оступались все. Уход был вроде бы и грустным, но это случилось за два съемочных дня до конца шоу, и по сути я понимала, что буду во всех выпусках. Ну, подумаешь, один выпуск не приготовлю. Хоть меньше будут в комментариях умничать, какой из меня повар и как я попала на шоу (смеется. — Прим. ред.).

Вы дружили на шоу с Давидом, Ефимом и Анатолием. С кем общаетесь до сих пор?

Я общалась со многими, еще были Саша и Влад. С ними я общалась очень тесно после того, как ушел Никита. Мы жили в соседних комнатах, часто попадали в одну команду и каждый вечер собирались у ребят обсуждать все ошибки и идеи. Толя был всегда на связи в телефоне. Сейчас я все так же каждый день общаюсь с Толей, он приезжал пару раз в гости ко мне. В онлайн-режиме поддерживаю связь и с Владом, и с Фимой, и с Настей тоже. С Давидом общаюсь чуток реже. Также была недавно у Эдика в ресторане. Круто видеть, как ребята развиваются и растут.

Вы были единственной девушкой, которая дошла до финала во втором сезоне. Что говорили ваши родные, когда узнали, что вы прошли на проекте такой большой путь?

Мои родные думали, что это какая-то авантюра, и я никуда не попаду (смеется. — Прим. ред.). Потому что два года до этого, когда я ходила на кастинги, были провальными. Когда я прошла в топ-100 и прыгала по кухне от счастья, то папа странно на меня смотрел, а мама отнеслась спокойно. Но потом была 30-ка, а там и топ-20! И вот, я уже еду в Бровары на съемки с чемоданом. Мама всегда была на связи и поддерживала, как могла. Когда я покинула проект, набрала ее и сказала: «Мам, с седьмого я не выбралась», ― то она вздохнула. Тогда она сказала, чтоб я не расстраивалась, и призналась, что они вообще не понимают, как я дошла так далеко. То есть по сути, верила сама в себя я больше всех (смеется. — Прим. ред.). А то, что я одна девочка, это такое. Это для моих родителей не показатель, я и мальчикам нос утереть могу!

Вы почти дошли до суперфинала проекта. Если бы вы могли что-то изменить на своем пути, что бы это было?

Я не меняла бы ничего! Ведь я пришла с минимальным багажом знаний, а вышла оттуда профессионалом. И только в таких рамках и условиях я смогла за 3 месяца выучить то, что некоторые учат годами. В стрессовой ситуации человек может открывать в себе сверхнапор и силу. Единственное, что бы я изменила, — это выбрала бы баранчик на битве черных, который хотела открыть первым, и в последнюю секунду меня дернуло открыть лыжника. А под тем первым был мой садовник, с которым я вышла с лучшим блюдом на битве черных.

Вы пойдете участвовать в 3 сезоне «МастерШеф. Профессионалы»?

В этому году прошла в топ-6. Думаю, меня люди не поймут. Да и к тому же я начинаю новые проекты и погружаюсь полностью в кулинарию. Поэтому выпасть из своего дела на три месяца будет непростительным, и я подведу людей. Разве что приеду в качестве гостя.

На ваш взгляд, чего именно вам не хватило на битве черных?

Мне не хватило знаний, так как запихнуть те отходы в шокер и что-то из них сотворить – задание не из легких. Просто было условие от Эктора, что он не хочет видеть паштеты и тому подобное. Мальчики все сделали именно их, а я ломала голову, как обойти этот запрет, и вылетела. На самом деле я до сих пор не знаю, что можно было бы приготовить… Условия очень несовместимые.

Кого поддерживаете сейчас в финале?

Если честно, то финала и суперфинала достойны все! Это первый раз, когда в пятерке лучших нет гнилых людей и сплетников. Они все очень крутые! Но в силу того, что я жила рядом с мальчиками, я буду болеть за Саню и Владика.

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