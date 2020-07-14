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Виктория Булитко ошарашила поклонников фотографиями из роддома

14.07.2020

Вчера актриса сериала «Папаньки-2» на телеканале СТБ выставила в инстаграм снимки с младенцем и Сашей Бережком. Оказалось, фото были сделаны для ситкома.

«Ну, наконец-то!», — написала Виктория Булитко в публикации с фотографиями с якобы выписки из роддома. Поклонники в замешательстве! Некоторые подумали, что актриса стала мамой. Кто-то предположил, что в ситкоме у Бережков появится второй ребенок. А кто-то просто не понял, что происходит. Актриса признается, что фотографии действительно сделаны для ситкома.

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