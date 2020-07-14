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В новом проекте «Звана вечеря» примет участие фрик-блогер Анастасия Покрищук

14.07.2020

В новом проекте «Звана вечеря» будет участвовать блогер Настя Покрищук. Девушка ведет страницу в Instagram под ником «_just__queen_». Сейчас на нее подписано 168 тысяч пользователей. Настя компонует в своем профиле видео и фотографии из жизни. В своих роликах она отвечает на вопросы фолловеров. И делает это в юмористической форме. 

В Instagram Настя Покрищук также делится своими достижениями в работе над телом. Девушка рассказывает подписчикам о диетах, которые тестирует на себе, а также расхваливает диетолога, составляющего для нее программы питания…

Напоминаем, что после финала проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. С 25 июля в 19:00 в эфире телеканала – премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

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