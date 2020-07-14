Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Персиковый сорбет: рецепт приготовления в домашних условиях

14.07.2020

Персиковый сорбет отличное лакомство, которое идеально подойдет в знойные летние дни. Освежающий эффект, легкая текстура и нежный аромат белого вина и мяты… Признайтесь, захотели его попробовать? Приготовить его дома не составит никакого труда! Читайте пошаговый рецепт персикового сорбета в нашем материале.

Больше по теме: Как приготовить сорбет: топ-10 рецептов в домашних условиях

Ингредиенты:

  • 1 кг персиков
  • 1 стакан сахара
  • 0,5 мл белого вина
  • 200 г воды
  • несколько веточек мяты

Способ приготовления:

  1. В кастрюле смешайте воду, вино, сахар и очищенные от кожицы персики. Помешивая, грейте на маленьком огне до полного растворения сахара.
  2. Снимите с огня, добавьте листочки мяты.
  3. Накройте крышкой и оставьте на один час.
  4. Перебейте блендером до однородного состояния и процедите через сито.
  5. Перелейте массу в контейнер, поставьте в морозилку на 1 час, затем достаньте, перемешайте и поставьте обратно замораживаться. Повторите процедуру 3–4 раза и поставьте замораживаться на 6–8 часов.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Сорбет из банана: рецепт приготовления в домашних условиях от Артема Кинаша

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить