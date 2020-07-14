Персиковый сорбет: рецепт приготовления в домашних условиях
14.07.2020
Персиковый сорбет — отличное лакомство, которое идеально подойдет в знойные летние дни. Освежающий эффект, легкая текстура и нежный аромат белого вина и мяты… Признайтесь, захотели его попробовать? Приготовить его дома не составит никакого труда! Читайте пошаговый рецепт персикового сорбета в нашем материале.
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Ингредиенты:
- 1 кг персиков
- 1 стакан сахара
- 0,5 мл белого вина
- 200 г воды
- несколько веточек мяты
Способ приготовления:
- В кастрюле смешайте воду, вино, сахар и очищенные от кожицы персики. Помешивая, грейте на маленьком огне до полного растворения сахара.
- Снимите с огня, добавьте листочки мяты.
- Накройте крышкой и оставьте на один час.
- Перебейте блендером до однородного состояния и процедите через сито.
- Перелейте массу в контейнер, поставьте в морозилку на 1 час, затем достаньте, перемешайте и поставьте обратно замораживаться. Повторите процедуру 3–4 раза и поставьте замораживаться на 6–8 часов.
Приятного аппетита!
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