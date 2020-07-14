«Мой мужчина, моя женщина»: сюжет новой мелодрамы

Совсем недавно стартовали съемки новой остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films для телеканала СТБ. Уже известно, что премьера сериала состоится осенью 2020 года. О чем же будет новая мелодрама на телеканале СТБ? Читайте сюжет сериала «Мой мужчина, моя женщина» прямо сейчас!

По сюжету по вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и с болью в душе отдав ребенка, она узнает, что Татьяна умерла. Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему.

В главных ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко.

Режиссер-постановщик: Сергей Толкушкин.

Оператор-постановщик: Александр Бойко.

Автор сценария: Елена Бойко.

Продюсеры: Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Дмитрий Кицай.

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