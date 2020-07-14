Наконец-то пришло лето и теплые деньки. И хоть периодически нас накрывают почти тропические ливни, есть время для того, чтобы совершить вечерний променад и покрасоваться перед честным народом в стильном образе. Но какую обувь стоит выбрать? Что в тренде этим летом? О том, какая обувь на пике популярности летом 2020, читайте в нашем материале.

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Обувь на платформе

Да-да, вам не послышалось. В моду возвращается платформа. Так что если вам не хватает роста, а на каблуках целый день выходить очень сложно, то обувь на платформе — то, что нужно. Выбирайте босоножки с пробковой платформой. И еще одно правило: чем ярче, тем лучше.

Толстый каблук

А вот если вам не нравится платформа, то толстый каблук тоже может помочь. Да, возможно, в такой обуви ваши ножки не будут такими изящными, но зато это очень удобно. А если еще и обуть такие туфли с джинсами и хорошенько подобрать аксессуары, то можно прослыть самой модной штучкой на районе.

Мэри Джейн

Классика всегда актуальна. И туфли Мэри Джейн — яркое тому доказательство. Правда, в этом сезоне они немного подросли: привычный для нас каблук стал немного выше. Но зато от этого ножка станет тоньше и изящнее. При выборе такой обуви эксперты советуют немного пошалить и отдать предпочтение ярким модным цветам.

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Уродливая обувь

Но не классикой единой. Для экстравагантных и смелых дизайнеры предлагают выбирать самую уродскую и нестандартную обувь. Помните, старые сникерсы? Будьте смелее — идите дальше. Кстати, стилисты советуют сочетать громоздкую обувь на огромной платформе с нежным платьем. К слову, в эту категорию можно отнести и обувь с причудливым каблуком.

Босоножки с тонким ремешком

Этим летом все большую популярность приобретают босоножки с тонкими ремешками. Выбирайте пастельные, разбеленные или яркие тона. Такая обувь прекрасно сочетается как с брюками или джинсами, так и с платьями или сарафанами.

Плетеная и дутая обувь

Крупное плетение, дутые ремешки или стеганые мотивы этим летом одни из самых желанных обувных трендов. Бабушка стайл в самом расцвете. Дополните свой летний образ плетеными мюлями или босоножками с дутыми перемычками. Однако помните, что такой образ могут вынести далеко не все, поэтому, если вы не уверены, то не стоит рисковать.

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