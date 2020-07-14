Актер сериала «Папаньки»-2 Евгений Гашенко в этом году провел отпуск с семьей в Запорожской области и остался очень доволен! Он рассказал, где именно отдыхал, и дал несколько советов курортникам.

В этом году звезды шоу-бизнеса и публичные люди личным примером поощряют поклонников путешествовать по Украине. Пока толпы туристов ринулись на пляжи Одессы, актер сериала «Папаньки»-2 Евгений Гашенко повез свою семью на Азовское море.

«В этом году мы поехали на Федотову косу, на одноименную базу отдыха. Отличное место, где можно здорово провести время с семьей и друзьями. Мы так и сделали! Компания собралась немаленькая, точно не скажу, но больше 20 человек. Особенно, если считать котов и собак».

Гашенки провели на отдыхе 10 дней. Евгений рассказывает, что скучно не было ни минуты! Во-первых, море само по себе классное развлечение, а на нем еще и много аттракционов. Классические «таблетки», «бананы», катера, миниатюрные кораблики для детей, надувные горки для разных возрастов. А во-вторых, Женя взял с собой диджейский пульт и каждый вечер устраивал вечеринки:

«Музыку включали и на побережье, и в доме. Я привез диджейский пульт, а друзья — бумбокс и большую колонку. Несмотря на то, что дискотека была по вечерам повсюду, всем мешали именно мы. Наверное, потому что у нас была самая большая колонка, — улыбается Женя. — Мы, конечно, старались отдыхать так, чтобы комфортно было не только нам. Но дискотеки и караоке — наша стандартная веселая программа. Еще я привез проектор и экран, чтобы смотреть фильмы. Включали детям мультики».

Погода, пляж и условия жизни Женю приятно удивили. Он с радостью делится преимуществами отпуска на Федотовой косе:

«Из всех мест, где я был, даже за границей, здесь понравилось больше всего! Пляж — чистый ракушнячок, вода прозрачная. Много кафе со вкусной едой на выбор. Есть рынок, на который по утрам рыбаки привозят свежую рыбу и креветку. Проживание, если сравнивать с Коблево или Одессой, — недорогое. Домики есть на любой вкус: и срубы, и вагончики, и построенные современные красивые домики. Стоимость — 500―1600 гривен за ночь. Жилье с кондиционерами, новой мебелью, плитами и свежим

ремонтом».

Также Женя напоминает отдыхающим, что загорать лучше до 12:00 и после 16:00. А если вы любите лежать под зонтиком, то он должен быть обязательно со светоотражающим покрытием, поскольку под обычными, тканевыми, очень высокий риск получить ожог. Для всех, кто хотел бы побывать на Федотовой косе, актер рассказывает, как добраться до места:

«В прошлом году моя жена ездила на поезде до Мелитополя, а оттуда на такси. Неплохой вариант, если у вас немного вещей. В этом же году мы выбрали поехать на машине. Предупреждаю, что дорога довольно сложная. Например, из Киева ехать 10―12 часов. На такой переезд нужно настроиться, или же договориться и меняться с другим водителем. Такой путь выматывает. После него еще нужен дополнительный отдых».

Но после возвращения в Киев на следующий день актер уже в восемь утра был на съемочной площадке. Отдых отдыхом, а работа по расписанию!

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