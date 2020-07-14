В сезон жарких отпусков стартовал и сезон горячих мошенничеств. Из-за большого спроса украинцев на жилье у моря аферисты предлагают апартаменты, которых не существует. В объявлении указывают цены, просят задаток, а потом — исчезают. Журналист программы «Вікна-новини» Борис Бондарчук пообщался с людьми и собрал несколько советов, как уберечься от мошенников в сезон отпусков.

В интернете активно распространяются предложения аренды жилья посуточно за выгодные цены. На одну из таких купилась Мария. Женщина с друзьями планировали отдых на море, поэтому, найдя выгодное предложение, поспешили прислать задаток — более 3500 гривен.

«Были подозрения, однако попросили друга позвонить и попытаться забронировать дом на те же даты. Однако ему сообщили, что на эти дни занято. Поэтому мы немного расслабились», — рассказывает Мария.

Однако напрячься пришлось, когда семьи приехали к морю. Там они поняли, что адреса, по которому находится дом, не существует. Как и самого дома.

«На улице Приморская, 63А был отель. Мы начали звонить владелице, которая до последнего уверяла, мол она сейчас встретит нас, а после заблокировала номер», — делится женщина.

Двум семьям с детьми пришлось искать другое жилье. Однако объявления с предложением аренды дома по несуществующему адресу до сих пор есть. Отмечено, что дом уже забронирован.

Больше по теме: Украинские Мальдивы и Сахара: куда отправиться в отпуск летом 2020 года

Адвокат Сергей Костыра уверяет, что найти аферистку можно, ведь задаток перечислялся на чью-то карточку. Однако доказать вину будет сложнее, ведь в переводе не указано, за что платит Мария. Такую ошибку совершают часто, поэтому без доказательств доказать вину сложно.

Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отмечает, что планируют создать единый реестр, в котором будут указаны все существующие гостиницы. Однако такая перспектива далекая. Законопроект на этапе разработки, поэтому понадобится еще не менее года для его внедрения. Но вариант не попасться на крючок есть и сейчас.

Если вы решили организовывать свой отдых через туроператоров, то вся ответственность возлагается именно на них. Также можно обратиться в Ассоциацию специалистов по недвижимости. Здесь вам посоветуют риелтора, который найдет жилье для желаемого отдыха. А если искать самостоятельно, то смотрите на сайтах с отзывами. При бронировании можете смело просить показать договор купли-продажи или свидетельство о правах собственности.

И последний лайфхак: можете позвонить в полицию и спросить, не зарегистрировано ли по адресу каких-либо мошеннических схем.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ