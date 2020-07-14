Гороскоп на 15 июля 2020 года расскажет, как сделать этот день особенным. Кому необходимо немного остепениться, а кому — стать усерднее и настойчивее. Подробнее читайте в гороскопе на 15 июля от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Овен

Пришло время разнообразить ваши отношения. Слишком много сил и внимания уделяете работе, а ваша вторая половина скучает.

Телец

Сегодня Тельцов сюрпризы не заставят себя ждать. Звезды сулят приятные известия. К ним нужно быть готовым: наполниться положительной энергией и хорошим настроением.

Близнецы

Максимум инициативы, больше действий ― вот правило на сегодня для Близнецов. Действуйте ― и увидите результат в скором времени.

Рак

Некоторых людей вам стоит забыть. Хватит себя мучить, вы совсем измотали свое сердце. Помните: только когда отпускаете кого-то из своей жизни, тогда и обретаете что-то новое.

Лев

Включите режим экономии. Речь идет как о материальном, так и о душевном плане. Есть вероятность того, что вы тратите свои силы и нервы в пустую.

Дева

Больше не будет негативных эмоций. Но только если вы научитесь фильтровать события своей жизни. Отбрасывайте все плохое сразу. Особенно то, что приносит дискомфорт.

Весы

Вы сами себе установили выдуманные рамки и теперь не можете выходить за них. Однако постоянный страх сковывает вас. Прекратите заботиться о том, что подумают окружающие.

Скорпион

Скорпионы, вам просто катастрофически нужны свежие ощущения, экстрим, отдых, смех. Звезды сулят эмоциональное голодание, чего точно не стоит допускать. Это грозит депрессией.

Стрелец

Стрельцам пора уединиться с близкими. Поговорить по душам, поделиться мнением, впечатлениями, быть может, даже проблемами. Научитесь принимать от них помощь.

Козерог

Удача не станет вашим другом сегодня. Излишняя рассеянность заберет контроль, к которому вы так привыкли.

Водолей

Водолеи погрязли в домашнем быту. Кажется, что все бессмысленно и бесполезно. Однако это исправимо. Сделайте первый шаг к тому, чем хотели бы заниматься. Сразу почувствуете уверенность в себе.

Рыбы

Приятное волнение принесет долгожданный душевный подъем. Хватит ставить на первый план материальное, тогда получите то, что так давно ждете.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.