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«Двойная жизнь»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс)

14.07.2020

Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Двойная жизнь». В картине речь идет о любовном треугольнике, семейных ценностях и перипетиях. В сериале нет однозначно положительных или однозначно отрицательных персонажей. Но что же произойдет в 3 и 4 сериях фильма «Двойная жизнь»? 

Опасения Кати по поводу того, что законной наследницей Марка станет Нина, не оправдываются: Марк оставил все ей и детям. Нина решает заняться карьерой и, подсидев коллегу, занимает высокую должность. У Кати проблемы с сыном: Кирилл стал совершенно неуправляемым. Катя знакомится с учителем Кирилла Андреем.

В четвертой серии Кирилл донимает Нину звонками с телефона Марка, потом проникает в ее квартиру и оставляет нецензурную надпись на стене. Нина обвиняет в содеянном Катю и собирается обратиться в полицию.

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