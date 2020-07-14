Что приготовить на ужин в мультиварке: топ-10 простых рецептов
14.07.2020
Мультиварка – настоящее спасение для тех, кто не может себе позволить часами стоять у плиты. Участники кулинарного шоу «МастерШеф»-9 поделились рецептами 10-ти вкусных идей, которые помогут разнообразить повседневный рацион. Что приготовить на ужин в мультиварке, читайте в материале.
Картофельный гратен с сырной корочкой
Ингредиенты:
- 7–8 средних картофелин
- 50 г сыра пармезан или российского
- 50 г сыра грюйер, эдам или эмменталь
- 1 зубчик чеснока
- 200 мл сливок (жирностью 33%)
- 1/4 ч. л. мускатного ореха
- 2–3 веточки тимьяна
- 1 ст. л. сливочного масла
- Соль, чёрный перец
Способ приготовления:
- Сливочным маслом смазать чашу мультиварки.
- Картофель очистить и нарезать тонкими дольками. Сыр натереть (треть отложить).
- Сливки в миске соединить с измельченным чесноком и мускатным орехом, посолить и поперчить.
- Выложить слоями в чашу мультиварки картофель, сыр и соус. Оставить на 10 мин., чтобы будущий гратен пропитался.
- Выпекать 40 мин. в режиме «Выпечка». За 10 мин. до окончания программы посыпать блюдо оставшимся сыром. Готовый гратен переложить на тарелку и украсить тимьяном.
Кукурузный суп на сливках
Ингредиенты:
- 4 ст. кукурузы
- 1 ст. сливок (жирностью 10%)
- 500 г отварного куриного филе
- 1 зубчик чеснока
- 200 г бекона
- 1 луковица
- 1 картофелина
- 1 морковь
- 2 ст. бульона
- 2–3 пера лука-шалот
- Соль, черный перец
Способ приготовления:
- В блендер переложить 2 ст. кукурузы, залить сливками и измельчить в пюре.
- В режиме «Выпечка» обжарить бекон в чаше мультиварки, пока из него не вытопится весь жир. Хрустящий бекон выложить на тарелку.
- Картофель нарезать небольшими кубиками, морковь – мелкими. Луковицу нашинковать и обжарить в жире от бекона до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, картофель и морковь. Помешивая, обжаривать все вместе около 15 мин.
- Добавить в мультиварку бульон, довести до кипения и поставить режим «Суп» на 10 мин.
- Добавить кукурузное пюре на сливках и разобранное на волокна куриное филе. Посолить и поперчить.
- Готовый суп разлить по тарелкам, добавить ломтики бекона и рубленый лук-шалот.
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Гречаники с телятиной и салом
Ингредиенты:
- 300 г гpечневой кpупы
- 500 г мяса (350 г телятины и 150 г свиного сала)
- 2 большие луковицы
- 1 яйцо
- ½ пеpеспелого помидора
- 1 лавровый лист
- 3 ст. л. pастительного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Гречневую крупу промыть, всыпать в чашу мультиварки и залить водой. Варить в режиме «Гречка» в течение 35 мин.
- С помощью мясорубки приготовить фарш из телятины и сала. Лук натереть на мелкой терке.
- В глубокой миске смешать яйцо, лук, фарш и приготовленную кашу. Посолить, поперчить и сформовать котлетки.
- Чашу мультиварки сбрызнуть маслом и разогревать 15 мин в режиме «Жарка». Выложить гречаники и закрыть крышку. Обжаривать 5 мин., затем перевернуть и обжарить еще 2 мин. с другой стороны.
- Добавить дольки переспелого помидора, лавровый лист и немного воды. Готовить в режиме «Тушение» около 15 мин. Подавать со свежей зеленью.
Треска по-норвежски с гарниром из горошка
Ингредиенты:
- 1–2 тушки трески
- 1 яйцо
- 50 г сыра чеддер
- 1 ч. л. майонеза
- 1 ст. л. лимонного сока
- 100 г лука-порей (белой части)
- 400 г замороженного зеленого горошка
- 200 г ветчины
- 60 мл сливок
- Растительное масло
- Специи по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Треску очистить от внутренностей и чешуи, натереть солью и специями. Нарезать рыбу стейками толщиной 1,5–2,5 см и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться на 30 мин.
- Тем временем для соуса взбить венчиком яйцо с горчицей. Добавить муку, майонез и тертый сыр. Все тщательно перемешать.
- Выбрать режим «Выпечка» и обжаривать треску на небольшом количестве растительного масла 15 мин. Выложить на рыбу соус и готовить до окончания программы. Приготовленную треску переложить в тарелку.
- Для гарнира ветчину нарезать кубиками. Лук-порей нарезать кружочками и обжарить в режиме «Жарка» на масле до прозрачности. Добавить ветчину и обжаривать еще 5–8 мин. Затем всыпать замороженный горошек и готовить, помешивая, до его мягкости. За 1 мин до готовности влить сливки и еще раз хорошо перемешать. Подавать с треской.
Свиные ребрышки в медовом соусе
Ингредиенты:
- 900 г свиных ребрышек
- 5 ст. л. соевого соуса
- 2 ч. л. меда
- 2 зубчика чеснока
- Тимьян
- Специи по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
- В миске смешать мед, соевый соус, измельченный чеснок и специи. Залить получившимся маринадом подготовленные ребрышки и оставить на 30 мин.
- Переложить ребрышки в чашу мультиварки и полить остатками маринада. Выложить тимьян. Готовить в режиме «Тушение» 2 ч. Готовые свиные ребрышки подавать с любым гарниром.
Кускус с куриным филе и овощами
Ингредиенты:
- 350 г кускуса
- 500 г куриного филе
- 1 цукини
- 1 баклажан
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать кубиками. Обжаривать, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки 12 мин. в режиме «Жарка».
- Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим «Тушение» и готовить 20 мин.
- Влить 500 мл воды, выключить программу «Тушение» и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 мин. для набухания под закрытой крышкой. Разрыхлить и сразу подавать.
Спагетти с соусом песто
Ингредиенты:
- 500–700 г спагетти
- 2 пучка базилика
- 1 пучок петрушки
- 70–80 г сыра пармезан или другого твердого сыра
- 2 ст. л. кедровых орехов
- 4 зубчика чеснока
- 100–120 мл оливкового масла
- Соль
Способ приготовления:
- Для соуса песто чеснок измельчить. Сыр натереть на мелкой терке. В блендере смешать базилик, петрушку, сыр, кедровые орехи и чеснок. Пюрировать, постепенно подливая оливковое масло, до получения пастообразной массы.
- Вскипятить в мультиварке воду, подсолить и опустить спагетти. Варить в режиме «Варка» около 10 мин. Готовые спагетти переложить в глубокую миску или кастрюлю и заправить соусом песто. Перед подачей украсить тертым сыром и зеленью.
Говядина с паприкой
Ингредиенты:
- 1 кг говяжьей вырезки
- 1–2 ст. л. томатной пасты
- 2 моркови
- 4 картофелины
- 1 крупная луковица
- 1–2 острых красных перца
- ½ ч. л. паприки
- 4 лавровых листа
- Подсолнечное масло
- Соль
Способ приготовления:
- Мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в разогретую мультиварку. Добавить 2–3 ст. л. масла и хорошо обжарить говядину со всех сторон в режиме «Выпечка».
- Обжаренное мясо залить в чаше мультиварки 1 ст. кипятка. Посолить, добавить лавровый лист и паприку. Готовить 45 мин в режиме «Тушение».
- Морковь и картофель нарезать кусочками. Перец очистить от семян и нарезать кружочками. Лук нашинковать. Добавить овощи вместе с томатной пастой к мясу и тушить еще 30 мин. По необходимости доливать воду.
Печеночный торт с морковью
Ингредиенты:
- 700 г куриной печени
- 300 г кабачка
- 2 яйца
- 1 ст. л. сметаны
- 5–6 ст. л. муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 200 г сыра
- 4 крупных моркови
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 400 г майонеза
- Зелень по вкусу
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Морковь и лук натереть на терке и обжарить на растительном масле в режиме «Выпечка». Выложить на тарелку и слегка остудить.
- Печень измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить тертый кабачок, яйца, сметану, муку и разрыхлитель. Посолить и перемешать.
- Получившуюся массу вылить в чашу мультиварки и выпекать 60 мин. в режиме «Выпечка». Достать и разрезать на тонкие коржи.
- Для начинки натереть сыр и измельчить чеснок. Добавить майонез, морковь и лук. Тщательно перемешать и промазать печеночные коржи. Украсить рубленым зеленым луком, петрушкой или укропом. По желанию посыпать зернами граната. Отправить в холод на 1 ч.
Белая фасоль с грибами
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 2 ст. белой фасоли
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 г томатов
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. красного острого перца
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Фасоль предварительно замочить.
- Лук нашинковать. Чеснок измельчить. Морковь и помидоры нарезать кубиками. Грибы нарезать пластинами. Обжаривать овощи в режиме «Жарка» 5–8 мин., затем добавить шампиньоны и готовить еще 10 мин. Посолить и поперчить.
- Выложить в чашу фасоль и залить 3 ст. воды. Выбрать режим «Тушение» и готовить 2 ч. Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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