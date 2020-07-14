«Акушерка»: количество серий и график выхода
14.07.2020
В понедельник на телеканале СТБ состоялся показ медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production. Сериал будет идти с понедельника по четверг в слоте «СТБ-Сериал» в 20:15. Но сколько же незабываемых серий нам приготовили StarLight Production и каков график трансляции фильма на телеканале СТБ? Подробнее читайте в материале.
Сериал Акушерка 1 серия: смотреть онлайн
График выхода сериала
- 13 июля – 1, 2 серии
- 14 июля – 3, 4 серии
- 15 июля – 5, 6 серии
- 16 июля – 7, 8 серии
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