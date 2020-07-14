Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии многосерийной медицинской драмы. Сериал «Акушерка» является адаптацией американского фильма 2001 года. Но что же произойдет в 3 и 4 сериях? Читайте прямо сейчас!

Ранее в сериале: Сорокалетняя Татьяна Скворцова – акушер-гинеколог, главврач роддома, посвящает всю себя спасению рожениц и новорожденных. Но в ее собственной семье нарастают проблемы. Она конфликтует с дочерью и из-за работы постоянно ссорится с мужем, даже забыв о его дне рождения. Не успев вымолить его прощения, Таня едет спасать роженицу Ирину Никифорову, но девушка умирает при родах.

Татьяна делает умершей кесарево и спасает ее ребенка. Врач скорой помощи не верит ей и утверждает, что роженица на момент операции была еще жива. Значит, Татьяна – убийца.

Судмедэкспертиза показывает, что Ирина Никифорова будто бы умерла от операционной травмы, однако Татьяна уверяет, что у роженицы был синдром Бругада, который стал причиной смерти. По ее делу проводят расследование, Скворцову отстраняют от должности главврача и назначают начмеда Аллу выполнять ее обязанности. Татьяна принимает помощь от Дмитрия, а дома находит сережку Аллы…

Video: «Акушерка»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс) Сериал Акушерка — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 21.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Акушерка

Смотрите 3 и 4 серии «Акушерки» на телеканале СТБ уже сегодня в 20:15!

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