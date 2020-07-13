Телеканал СТБ анонсировал новый грядущий проект «Холостячка». Именно в нем впервые свою вторую половину будет выбирать девушка. Главной героиней стала Ксения Мишина, к которой приковано огромное внимание публики. Победительница романтического реалити «Холостяк»-10 — Даша Ульянова — поделилась своим мнением о будущем старте «Холостячки».

«Знаете, лично мне эта задумка кажется очень крутой и, как минимум, честной и справедливой по отношению к женщинам. Наконец-то — равноправие», — отмечает Даша.

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Победительница проекта «Холостяк»-10 с нетерпением ждет выхода премьеры. Особенно ей будет интересно наблюдать за поведением мужчин, которые будут бороться за сердце Ксении Мишиной: «Интересно наблюдать, как мужчины будут завоевывать главную героиню, какие свидания будут планировать, как ухаживать. Будут ли плакать в машине после вылета с церемоний? Будет ли девушка вручать им розы или что-то другое? А что будут кандидаты говорить друг о друге? Вот и посмотрим, чем мужской коллектив отличается от женского».

Даша Ульянова также поразмышляла на тему взаимодействия женщины и мужчин, равноправия и возможности выбора: «Я за равноправие, я за то, чтоб женщина также выбирала. И пусть главная героиня делает всё, что хочет, лишь бы была счастлива и встретила в итоге свою настоящую любовь», — заключила гимнастка.

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