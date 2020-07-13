Маникюр на длинные ногти на лето 2020: тренды модного летнего маникюра на длинные ногти
Каждая женщина хочет выглядеть прекрасно. Чтобы придать стиля своему образу, стоит выбрать правильный маникюр. Редакция STB.UA подобрала лучшие дизайны для ногтей, которые будут на пике популярности этим летом. О том, какой маникюр на длинные ногти будет в моде летом 2020 года, читайте далее в материале.
Больше по теме: Маникюр 2020: модные тренды года
Буйство цвета
Лето — это время цвета. И чем этот цвет ярче, тем лучше. Дизайн ногтей, на самом деле, не так уж и важен. Главное правило — ухоженные ногти и яркие неоновые цвета. Причем не обязательно все одного и того же цвета. Только помните, что такой маникюр подойдет молодым девушкам. Женщинам же лучше отдать предпочтение более спокойным цветам.
Летние мотивы
С чем у нас ассоциируется лето? Конечно же, с цветами и фруктами. Яркий легкий маникюр с цветочным принтом или вкусными фруктами поднимет настроение любой девушке. Главное — не переборщить с красками, а сделать все стильно и гармонично.
Легкая абстракция
Нюдовые или пастельные оттенки ногтей с абстрактным рисунком — тренд лета 2020. Здесь вариантов может быть очень много. Главное правило — нежные или разбеленные тона.
Нюдовая классика
Нюдовые оттенки выйдут из моды еще не скоро. Это отличный вариант для тех, кто отдает предпочтение спокойному и простому дизайну. Такой маникюр подойдет для всех представительниц прекрасной половины человечества вне зависимости от возраста и увлечений.
Черное разнообразие
Да, кто бы что не говорил, но черный цвет всегда актуален. И летом 2020 года — особенно. Тут вариантов может быть много. Как ваша фантазия разыграется. Звездное небо, геометрия или сочетание нескольких цветов. Все на ваш выбор.
Немного блеска
А для тех, кто любит блеск и хочет сиять, немного глиттера или серебряных оттенков как раз будет кстати. Однако в таком варианте нужно быть осторожным. Переборщить с блеском очень легко.
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ