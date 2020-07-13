Гороскоп на 14 июля подскажет, что делать, чтобы день прошел удачно. Следуйте рекомендациям звезд, и тогда вам будет не о чем волноваться! Подробный астропрогноз на 14 июля 2020 года — в материале.

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Овен

Рядом с вами человек, который хочет поговорить тет-а-тет и расставить точки над “i”. Выслушайте и сделайте выводы. Не рубите с плеча.

Телец

Сегодня Тельцам лучше сосредоточиться на себе и своих пожеланиях. Все остальное отложите на потом. Займитесь обустройством жилья или порадуйте близких чем-то вкусненьким.

Близнецы

Близнецам стоит больше времени проводить на свежем воздухе подальше от пыльных дорог! Чаще проветривайте помещение, вечером выходите на часовую прогулку. Если есть возможность, отправьтесь на несколько дней за город. Вашему организму это необходимо.

Рак

Вы в прекрасном расположении духа, и ничто не способно испортить настроение. Поэтому пропускайте мимо себя весь негатив. Не тратьте попусту свою энергию.

Лев

Сегодня язык ― ваш главный враг. Помните, что иногда лучше хорошо обдумать ответ или вовсе промолчать. Вы очень импульсивны и заносчивы.

Дева

Не бойтесь принимать неожиданные предложения, ведь вам действительно пора двигаться дальше. Вы слишком долго стоите на месте и не хотите попробовать себя в чем-то новом. Хотя звезды благосклонны к вам.

Весы

Весам надоела рутина, и вы давно задумывались о том, чтобы что-то изменить. Действуйте немедленно. Звезды рекомендуют поменьше рассказывать о своих планах окружающим, чтобы не поддаваться зависти и злым осуждениям.

Скорпион

Сегодняшний день для Скорпионов будет вполне сложным. Много задач и проблем свалится на ваши плечи. Возможно, в какой-то момент вы подумаете опустить руки и не двигаться дальше. Но это точно плохая идея.

Стрелец

Настройте себя позитивно и не расстраивайтесь по пустякам. Сегодня, кажется, все пытаются вывести вас из равновесия, но терпение и улыбка помогут справиться с любыми неурядицами.

Козерог

Будьте внимательны и бдительны. Звезды сулят вам материальные потери, однако их можно избежать. Прежде всего контролируйте каждое свое движение, шаг и решение. Не верьте незнакомцам.

Водолей

В этот день вам представится возможность улучшить взаимоотношения с близким человеком. От вас ждут решительных действий, поэтому не теряйте времени и сделайте первый шаг.

Рыбы

Если есть возможность, то посвятите вечер спокойному отдыху в кругу самых близких людей. Это позволит вам обновить свои силы и наполниться положительными эмоциями.

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