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«Двойная жизнь»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

13.07.2020

Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Двойная жизнь». В картине речь идет о любовном треугольнике, семейных ценностях и перипетиях. В сериале нет однозначно положительных или однозначно отрицательных персонажей. Но что же произойдет в 1 и 2 сериях фильма «Двойная жизнь»? 

Катя счастлива в браке с Марком, у них двое детей. Когда Марк погибает, выясняется, что он жил на две семьи. Для Нины, на которой Марк женился год назад, наличие у ее супруга второй семьи тоже полная неожиданность. Катя пытается скрыть от родных и друзей предательство Марка и запрещает Нине появляться на похоронах.

Во второй серии Кате приходится рассказать детям о том, что у их папы была другая семья. Обе женщины — и Нина, и Катя — пытаются понять, почему Марк так с ними поступил, ссорятся из-за того, кто будет устраивать похороны. Брат Марка Роман старается их примирить, чтобы на похоронах обошлось без скандала.

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