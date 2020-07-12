Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и неожиданности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кому нужно смело идти вслед за своей мечтой, а кто должен проявить благоразумие и не бросаться в омут с головой? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 13 по 19 июля 2020 года от экспертов СТБ.

Гороскоп на неделю ― Овны

У Овнов начнется важный период в жизни, возможны новые начинания и проекты. Для того, чтобы в работе все складывалось удачно, нужно искать новые идеи для развития. Экстрасенсы рекомендуют соблюдать режим дня, чтобы улучшить настроение и зарядиться силами.

Гороскоп на неделю ― Тельцы

Неделя будет похожа на качели, и удачные дни будут чередоваться с проблемными. Удача ожидает Тельцов в понедельник и воскресенье. На выходных стоит полноценно отдохнуть и развеяться, возможен выбор – полное одиночество или компания близких друзей.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

Ближайшие семь дней будут очень непростыми, может произойти много странных и неприятных событий. Отнеситесь к проблемам по-философски, примите их как возможность научиться чему-то новому. Одиноких Близнецов ожидает романтическая встреча с вероятной половинкой.

Гороскоп на неделю ― Раки

На этой неделе придется много работать, но экстрасенсы рекомендуют не забывать об отдыхе. Перегрузки и переутомление может сильно сказаться на здоровье и настроении, поэтому займитесь медитацией, легким спортом или устройте себе полноценную прогулку на воздухе.

Гороскоп на неделю ― Львы

Не пытайтесь угнаться за двумя зайцами сразу, будьте предельно внимательными и возьмитесь за важные дела, которые давно откладывали. В ближайшие дни постарайтесь все задачи решать самостоятельно, помощники будут вам мешать.

Гороскоп на неделю ― Девы

Неделя идеально подходит для развития своих увлечений и хобби. На работе постарайтесь не переутомляться, сэкономьте силы, так как они вам понадобятся в пятницу и субботу. Полезным станет активный отдых.

Гороскоп на неделю ― Весы

Удача ожидает тех, кто занимается рекламой, продвижением, продажами, работой с клиентами. В любовной сфере стоит совместить работу и флирт. Выходные проведите за городом с семьей.

Гороскоп на неделю ― Скорпионы

Начало недели будет напряженным, в понедельник и вторник возможны негативные мысли и настроение. Избавиться от апатии поможет спорт и физическая работа. В ближайшие дни рекомендуется проводить больше времени в движении и не лениться.

Гороскоп на неделю ― Стрельцы

Неделя будет просто сказочная, и стоит все свои мысли сфокусировать на чем-то хорошем. Планеты в ближайшие дни встанут в удачное положение для Стрельцов и дадут позитивную динамику для всех дел. В начале недели стоит уделить внимание своим обязанностям.

Гороскоп на неделю ― Козероги

У Козерогов на первый план выйдет сфера любви. Не стоит отказываться от новых знакомств, флирта и романтики. Тем, кто уже встретил свою судьбу, стоит научиться прощать, так как все люди могут совершать необдуманные поступки. Не стоит совершать крупные покупки.

Гороскоп на неделю ― Водолей

Наступает опасный период, когда Водолеям категорически запрещено рисковать и совершать необдуманные поступки. Жизненный опыт поможет избежать проблем, а вот к интуиции лучше не прислушиваться. Возможны неприятные встречи и незапланированные дела.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

Неделя будет динамичной и не очень благополучной. В некоторых ситуациях стоит прислушаться к голосу сердца, в некоторых – только к разуму. Переживать из-за ошибок не стоит, они не будут иметь тяжелых последствий. У Рыб наступит идеальный период для любви и романтики, особенно это касается отношений, которые только начались.

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