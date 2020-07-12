Гороскоп на 13 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 13 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

У вас постоянно будут рождаться новые планы и интересные идеи. Такой пыл к выполнению дел даст вам хороший толчок для правильной постановки целей.

Телец

Для Тельцов день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых придется пожертвовать свободным временем.

Близнецы

Близнецам сегодня рекомендуется составить детальный план проведения дня на каждый час. Не позволяйте себе скучать и просиживать впустую время в соцсетях.

Рак

Раков сегодня ждет некоторый диссонанс. Вы захотите одновременно решать множество задач и быть социально активными, однако вам придется приложить немало усилий, чтобы перебороть свою лень.

Лев

Сегодня – удачный день, чтобы сконцентрироваться на семейных делах и вопросах личного характера. Свободное время уделите близким и родным.

Дева

Чтобы не нервничать из-за чего-то, научитесь контролировать свои эмоции. Чтобы избежать неловких моментов – лучше вовремя промолчите.

Весы

Весам противопоказано переутомляться. Экстрасенсы рекомендуют позаботиться о себе и ограничить физические нагрузки.

Скорпион

Постарайтесь избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Успех сегодня будет сопровождать тех представителей знака, которые четко знают, чего хотят.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют отстраниться от всего, что не нравится на работе, и посмотреть на все со стороны. Подумайте, действительно ли это то, чем вы хотите заниматься всю жизнь.

Козерог

Благодаря своим позитивным эмоциям Козерогам будет легко завоевать расположение людей и заручиться их поддержкой.

Водолей

Сегодня – замечательный день, чтобы уделить время карьере и решению амбициозных задач. Водолеи сегодня будут организованными и способными двигаться к своей цели.

Рыбы

Даже если сегодня произойдет все не так, как вы хотели, – не пеняйте на судьбу. Вероятно, это всего лишь один из ваших жизненных уроков. По прогнозам экстрасенсов, совсем скоро судьба вам подкинет приятный сюрприз.

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