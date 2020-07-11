Гороскоп на 12 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 12 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов в этот день может появиться желание переосмыслить нынешние взаимоотношения – как в личной жизни, так и в профессиональной. Правильные решения, принятые без спешки и лишней эмоциональности, дадут положительный результат.

Телец

У Тельцов в этот день возможен приток энергии. Если не чувствуете новых сил, принимайтесь за тщательное выполнение дел ― и вдохновение настигнет вас.

Близнецы

В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – передохните и снова принимайтесь за дела.

Рак

День для Раков будет благоприятным, чтобы засучив рукава браться за то, что принято называть трудовыми выходными. Текущая работа и бытовые мелочи – это то, на что сегодня действительно стоит обратить внимание.

Лев

День плохой для служебных командировок и начала новых проектов, а вот с финансами проблем возникать не будет.

Дева

Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, будете уставать. Найдите время для отдыха. Благоприятным будет выезд из дома в тихое местечко.

Весы

Максимально удачным этот день для Весов сделает утренняя медитация, провести которую можно в удобном для вас формате. Сконцентрируйтесь на дыхании и отпустите свои мысли на 5–10 минут. Это придаст сил и поможет уверенно балансировать в течение дня.

Скорпион

Важно не забывать о чувстве меры – переедание или жадность приведут к плохим последствиям.

Стрелец

В этот день на вас может навалиться большая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат. Вечер экстрасенсы рекомендуют провести дома, а если у вас все же запланированы гулянки – на алкоголь лучше не налегать.

Козерог

Вечером постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Водолей

Если сегодня вам захочется встрять в спор со старшими ни с того ни с сего – не удивляйтесь, но постарайтесь себя сдержать от перепалки. Ярость не пойдет вам на пользу, а только еще больше будет угнетать.

Рыбы

День не слишком благоприятен для пребывания среди толпы – походы на рынок или в торговый центр имеют большие шансы закончиться коронавирусом. На непредвиденные расходы деньги лучше не транжирить.

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