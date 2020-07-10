В 20 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители наконец-то узнают, кто из лучших кулинаров страны прошел в финал! Участники проекта должны будут готовить любимые детские десерты, но в современной подаче и без использования сахара. Но с какими трудностями столкнутся профессионалы? И кто покинет проект в шаге от финала? Узнайте прямо сейчас!

Смотрите в 20 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Кому удастся приготовить настоящий кулинарный шедевр из пищевых отходов?

Кто не сможет приготовить классический десерт и тем самым огорчит членов жюри в шаге от финала?

Кто из лучших шеф-поваров выйдет в финал?

Кто из участников навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 20 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 11 июля, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

Video: В 20 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить блюда высокой кухни из пищевых отходов 11 июля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 20 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 20 (эфир от 11.07.2020)

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