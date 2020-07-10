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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 29 и 30 выпуски от 11.07.2020

10.07.2020

11 июля в 9:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 29 и 30 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о дружбе между звездами. Подробнее читайте в материале.

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В 29 и 30 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Невероятные истории дружбы и конфликтов между селебрити. Какие ссоры происходили между участницами группы  «ВИА Гра» и что стало причиной раздора между вокалистками группы «НеАнгелы»?
  • Кто из звезд украинского и мирового шоу-бизнеса только на камеру изображал дружбу? История Сары-Джессики Паркер и Ким Кэтролл, а также других селебрити. 

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