«Наречена для тата»: участники 3 сезона романтического проекта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

5 июня в 19:00 на СТБ стартовал 3 сезон романтического реалити «Наречена для тата», в котором одинокие отцы ищут свою вторую половинку. Третий сезон будет весьма необычным, ведь сразу 8 одиноких пап попытаются построить гармоничную и счастливую семью. Читайте в нашем материале подробнее о каждом из участников и попробуйте угадать, кто из них найдет на проекте свою вторую половинку.

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Святокум Денис

Денис всегда умел зарабатывать деньги. Он основал свою консалтинговую компанию. Со своей будущей женой Настей познакомился в 23 года, ей было 17. Его привлекло то, что девушка была родом из провинциального городка, а еще преподавала танцы маленьким детям. Денис посчитал, что из нее получится хорошая жена. Через три года молодые люди поженились. Однако девушке не хотелось убирать, готовить, заботиться о внешнем виде мужа, и пара стала ссориться. Они решили расстаться, но Настя забеременела. Правда, рождение дочки отношения между супругами не наладило. Но несмотря на негативный опыт, Денис верит, что обязательно встретит семейную девушку с правильными ценностями.

Гриник Татьяна

Первые серьезные отношения у Тани завязались в институте. Руслан красиво ухаживал, заботился, и очень быстро Таня переехала к нему. В 19 лет забеременела. Однако в это время у гражданского мужа начались проблемы на работе. Руслан впал в депрессию. Таня пыталась его поддерживать: будучи беременной, пошла на вторую работу. Муж сидел дома. Гормоны, хроническая усталость – Таня начала скандалить с мужем и на девятом месяце ушла к маме. Родилась дочка Александра. Таня надеялась, что помирится с отцом ребенка и вернется домой. Но Руслан заявил, что не готов к детям и серьезным отношениям. Таня не хочет размениваться на необязательных мужчин, она мечтает встретить весёлого, харизматичного, активного парня с семейными ценностями.

Игорь Бубнов

Игорь был дважды женат. По его словам, за свои ошибки в первом браке он расплатился во втором. Игорь безумно любил свою супругу – исполнял все прихоти, но в один момент женщина сообщила, что уходит к другому. Сейчас Игорь воспитывает племянника Артура, которого называет сыном, а тот его – отцом. После предательства жены он считает Артура самыми родным человеком и живет ради него. Мечтает иметь ребенка от любимой женщины и воспитать его в полной семье.

Инна Волошко

В 25 лет в соцсети Инна познакомилась со своим будущим мужем. Парень жил в Киеве. Спустя некоторое время молодые люди начали жить вместе в столице. Они не планировали детей, но через 4 месяца Инна забеременела. После рождения ребенка муж изменился: начались ссоры. Мужчина был авторитарен. Инна не хотела мириться с конфликтами и, забрав ребенка, уехала назад в родительский дом.

После развода девушка круто поменяла свое мировоззрение – из домохозяйки она превратилась в настоящую бизнес-леди. Она очень много работала. Сегодня Инна достигла позиции директора в своей небольшой структуре. Девушка даже открыла студию красоты в своем городе.

Роман Шульга

Роман родом из Чернигова, воспитывает 11-летнего сына Никиту. На проект обратилась бывшая жена Романа Юля с просьбой устроить личную жизнь своего экс-супруга. По ее словам, он все свое время посвящает сыну и никак не может найти любимую женщину. Сам мужчина признается, что после болезненного расставания с женой не заводил серьезных отношений, вся его жизнь сосредоточена на ребенке. На проекте Роман попытается построить отношения с Юлией Гирей.

Юлия Гиря

Юля одна воспитывает 8-летнего сына Данила. Когда женщине было 25, она познакомилась со своим будущим мужем. По ее словам, он был очень внимательным и обходительным. Но в какой-то момент она почувствовала безразличие со стороны супруга. Как выяснилось, он ухаживает за другой. Юля не смогла простить предательство и подала на развод. Несмотря на привлекательную внешность, Юле тяжело заводить новые знакомства с мужчинами. Благодаря проекту ей хотелось бы понять, в чем ее проблема, и найти достойного мужчину, для которого она станет единственной. На проекте Юлия будет пытаться построить отношения с Романом Шульгой.

Евгений Рыжков

Веня называет себя мастером решать разного рода вопросы. Мужчина живет в Кривом Рогу и сам воспитывает 2-летнюю дочь Веру, в которой души не чает. Со своей бывшей женой он познакомился еще в школе. После 10 лет гражданского брака Евгений случайно в кафе встретил девушку. У молодых людей завязалось общение, которое со временем переросло в страсть и роман. Мужчина не смог выбрать одну женщину, поэтому жил фактически на два дома. Но вскоре все раскрылось. На проекте Евгений будет пытаться строить отношения с Анастасией Томиной.

Анастасия Томина

Первые и единственные серьезные отношения у девушки были с мужчиной вдвое старше (ей было 20, ему – 40). Он красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. Закрутился роман, но вскоре они отдалились. Мужчина откровенно заглядывался на других девушек. Настя ревновала, злилась. Вскоре пара рассталась. Девушка тяжело переживала расставание – была депрессия. С тех пор она не доверяет мужчинам. На проекте Настя будет пытаться построить отношения с Евгением Рыжковым.

Артем Топчий

Артем в разводе около 4 лет. С бывшей женой Анной познакомились на студенческой тусовке. Пара поженилась, когда парню было 19 лет. Однако отношения не сложились. У Артема была еще одна попытка завязать отношения. Однако и им не суждено было просуществовать долго. Артем считает, что ему не везет с девушками, все время попадаются те, которые его используют или не готовы к серьезным отношениям. Он мечтает встретить семейную женщину. На проекте Артем будет пытаться строить отношения с Кариной Белой.

Карина Белая

Несмотря на юный возраст, Карина пережила настоящую трагедию в отношениях. Пара жила вместе. Мужчина был заботливый и внимательный. Карина жутко ревновала парня к бывшей, даже если и повода не было. Но он стойко переносил все «приступы ревности», пока однажды не вышел из дому… и больше не вернулся. Карина и родители парня искали его, писали письма во все инстанции, но толком ничего узнать так и не удалось. Уже 3 года молодой человек числится пропавшим без вести. Девушка вспоминает первые полгода поисков как самое ужасное время в своей жизни: ей не хотелось выходить из дому и даже жить. На проекте Карина будет строить отношения с Артемом Топчием.

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