«Наречена для тата»-3 выпуск 6: «Я тебя люблю» — первое признание на проекте

Сегодня, 10 июля, в эфир телеканала СТБ вышел шестой выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде зрители познакомились с новой парой проекта. Как сложатся их отношения? Также состоялся финал у Инны Волошко и Игоря Бубнова. А Роман Шульга впервые признался Юлии Гире в любви. Подробнее читайте в материале.

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В 6 выпуске Инна решила устроить для Игоря необычный подарок: девушка предложила своему избраннику сняться в «горячей» фотосессии. Мужчине такая идея очень понравилась. Пара отбросила все свои стеснения, и в какой-то момент фотографу захотелось оставить их наедине. А после фотосессии они продолжили вечер в загородном комплексе. Именно там Инна узнала, что небезразлична Игорю.

Между Юлей и Ромой также царит гармония. Мужчина приготовил для девушки сюрприз — романтическую прогулку в автобусе-ресторане. Во время свидания Роман признался Юле в любви и даже предложил проехать мимо ЗАГСа. Пара уже обсуждает возможность переезда Юли в Чернигов. Однако все планы влюбленных разрушил Никита. Он дал понять, что не хочет, чтобы Юля жила вместе с ними. Что это — ревность? Смогут ли справиться Юля и Рома с таким негативом со стороны Никиты?

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Тем временем на проекте познакомилась новая пара: миллионер Денис Святокум и фэшн-хореограф Татьяна Гриник. Молодые люди понравились друг другу с первого взгляда. Особенно Таня оценила автомобиль своего возможного будущего мужа и лакшери-квартиру. Вот уж приданое так приданое! Однако Татьяну ждал неприятный сюрприз: сразу же после знакомства Денис оставил свою спутницу и уехал. Почему мужчине пришлось оставить гостью одну, и как на это отреагирует Таня?

А пока Денис и Таня только начинают узнавать друг друга, у Инны и Игоря пришло время финала. Мужчина сразу же сказал, что хочет и готов строить отношения с Инной, ведь женщина и ее сын Платон стали для него семьей. Но она попросила Игоря выслушать и не перебивать ее. Что же ответит Инна? И почему во время разговора Игорь чуть не пустил слезу? Ответы на все эти вопросы вы найдете в 6 выпуске романтического проекта «Наречена для тата»-3.

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