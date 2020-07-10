«Наречена для тата»-3: Как пройдет финал самой страстной пары проекта?
Сегодня, 10 июля, в эфир телеканала СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. Телезрители познакомятся с новой парой проекта и узнают, как же завершится финал самой страстной пары — Инны Волошко и Игоря Бубнова. Узнайте все подробности в материале.
В шестом выпуске телезрители познакомятся с новой парой проекта — миллионером Денисом Святокумом и фэшн-хореографом Татьяной Гриник. Понравятся ли молодые люди друг другу? Также в этом эпизоде состоится финал одной из самых страстных пар за всю историю проекта — Игоря Бубнова и Инны Волошко. Какое решение примет девушка, и почему Игорь готов был пустить слезу на финале?
«Я для себя приняла окончательное и бесповоротное решение, которое я не изменю, несмотря ни на что», — призналась Инна перед финалом.
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В 6 выпуске проекта вы узнаете:
- Какой «горячий» подарок сделает Игорю Инна?
- Почему Юля все еще сомневается и не доверяет Роману?
- Как пройдет знакомство новой пары проекта — миллионера Дениса Святокума и Татьяны Гриник?
- Признается ли Рома в любви Юле?
- Почему сразу после знакомства Денис оставит свою невесту одну?
- Почему Никита не хочет, чтобы его отец сейчас жил с Юлей?
- Скажет ли Инна «да» Игорю на финале?
Video: «Наречена для тата»-3: Как пройдет финал самой страстной пары проекта?
Video: «Наречена для тата»-3: Как пройдет финал самой страстной пары проекта?
Video: «Наречена для тата»-3: Как пройдет финал самой страстной пары проекта?
Video: «Наречена для тата»-3: Как пройдет финал самой страстной пары проекта?
Video: «Наречена для тата»-3: Как пройдет финал самой страстной пары проекта?
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