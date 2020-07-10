Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 9, 10, 11 и 12 серии сериала «Линия света». Это запутанная история о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. Но что же произойдет в заключительных 9, 10, 11 и 12 сериях «Линии света»?

Глеб решается проникнуть в общину, якобы для лечения от зависимости. На самом деле он хочет спасти Варю. Но она его даже не помнит. Дора сбегает вместе с Борсуковой. Ирина выдает ее план Даниилу. Даниил убить ее не смог, но приковал в сарае. Доре удается сообщить об этом меру города, и он приезжает за ней.

Варю вызывают на допрос в прокуратуру, и чтобы закрепить свое влияние на нее, Светлейший решает зарегистрировать с ней брак.

Василиса влюбляется в Глеба и готова на все, лишь бы быть с ним. От нее он узнает, что Варя стала женой Даниила. Глеб в ужасе от всего происходящего в общине: над прибывшими с ним наркоманами издеваются и заставляют тяжело работать, есть практически не дают. Один из новоприбывших не может этого вынести и кончает жизнь самоубийством. А его родителям сообщают, что сын сбежал…

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