Инна Волошко: У нас с Игорем было много тепла и душевности

10 июля на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Инна Волошко и Игорь Бубнов после проекта решили быть вместе. О том, что осталось за кадром, и как ведет себя Игорь, когда выключаются камеры, эксклюзивно для STB.UA рассказала Инна Волошко. Детальнее читайте в материале.

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Какое первое впечатление на вас произвел Игорь?

Когда мы только познакомились, мне все понравилось. Мне понравился Игорь внешне, его контакт с Платоном. Я была просто в восторге. Платон сразу же пошел к нему на руки, улыбался ему. На первом свидании мы очень много говорили, и наши взгляды на жизнь во многом совпадали. Просто это все не вошло в эфир.

После знакомства Игорь вас повез не в квартиру, а в казарму. Смогли ли бы вы там прожить целый месяц, если бы понадобилось?

Скажу честно, когда мы приехали в казарму, для меня это было очень неожиданно. Но после общения Игорь рассказал, что там они живут только тогда, когда Артур готовится к турниру. Я предположила, что этот период просто совпал со временем съемок. Я себя готовила к этому и прожила бы месяц в казарме, если бы понадобилось.

Что было самым сложным на проекте?

Для меня проект оказался очень сложным в эмоциональном плане. Я была выжата. Меня вырвали из обычной среды, из моей гармонии, и бросили в чужой мир. Я чувствовала себя незваным гостем. И мне это было тяжело. И еще было сложно с Платоном. Я каждый день после съемок приезжала к нему. Разлука с сыном мне далась тяжело, ведь раньше я проводила с ним 24/7. Это было настоящее испытание, хотя сам Платон вел и чувствовал себя просто прекрасно.

Хотели бы вы что-то изменить за время участия в реалити?

Я не хотела бы что-то менять. У меня такие же ценности и такое же мнение по всем вопросам. За кадром у нас с Игорем было много тепла и душевности. Мы весело проводили время вместе. И я ни о чем не жалею.

Мешали ли вам камеры проявлять свои чувства и строить отношения?

В первое время камеры очень мешали и смущали. Когда я ждала Игоря на первом свидании, то очень волновалась, смущалась. Меня напрягали камеры, ведь помимо нас было еще 25 человек съемочной группы. Это не могло не влиять на поведение. Но со временем я привыкла и стала забывать о них. И это видно по самим выпускам. В конце проекта я уже не замечала камер.

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