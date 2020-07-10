Гороскоп на 11 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 11 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Для Овнов сегодня будет удачное время, чтобы проводить важные разговоры. В этот день вам будет присуще изрядное красноречие. Главное, помните, что нечего стесняться, когда взялись за дело.

Телец

День хорош для физических нагрузок и тяжелого труда, затраченная вами энергия легко и быстро восстановится.

Близнецы

Сегодня вас могут приятной вестью порадовать деловые партнеры или коллеги по работе. Вероятнее всего, новость станет для вас неожиданностью.

Рак

Хороший день для занятия спортом и постановки перед собой новых целей. Если вы уже давно планировали, но никак не могли взяться за активный образ жизни – сейчас самое время это сделать.

Лев

Львов в субботу будет подстерегать финансовая удача – вероятно, доход принесет работа, к которой вы приложились еще раньше. Также высоки шансы надбавок к зарплате.

Дева

Если вы хотите достичь чего-либо нового в жизни, вам придется идти на радикальные шаги и забыть о комфорте. Просто перепаковать старые привычки в новую обертку не получится – придется меняться.

Весы

Весам рекомендуется посвятить этот день духовным поискам и самообразованию. Интуиция сегодня будет хорошо работать на вас и вы сможете удачно ее использовать. Возможно, удастся найти выход из сложной ситуации.

Скорпион

День идеален для прогулки на свежем воздухе, особенно вблизи водоема. Животворный заряд сил гарантирован. Также хорошо будут даваться дела, связанные с обучением и искусством.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит помнить, что жизнь – это неизбежные изменения. Если что-нибудь в этот день поколеблет привычную вам рутину – не паникуйте и не суетитесь, а лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

Козерог

День будет благоприятным для нетяжелой работы, переездов на новое место. Тем, кто собрался в спортзал, экстрасенсы рекомендуют не переутомляться.

Водолей

Водолеям этот день желательно прожить максимально осознанно – избегать поспешных решений, особенно с финансами. Присмотрели красивую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Рыбы

На карантине смело отправляйтесь в запланированные поездки. Лучше всего – просто на дачу. Сейчас как раз удачное для поездок время.

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