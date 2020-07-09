Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Участница «МастерШеф»-9 придет на «Звану вечерю»

09.07.2020

Недавно стало известно, что после финала проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. С 25 июля в 19:00 в эфире телеканала – премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря». Участница «МастерШеф»-9 Юлия Клименко тоже придет на новый проект «Звана вечеря». 

Юля – потомственная травница и инструктор по йоге. Дар травницы девушка открыла совершенно случайно. Однажды просто начала собирать травы, а потом нашла старинные дневники покойной бабушки с магическими записями. Наперекор родительскому скептицизму Юля выбрала свой путь и теперь делает на заказ травяные сборы специально под энергетику человека. 

В кулинарии травница любит эксперименты. Особенно ей нравится придавать разным вегетарианским блюдам вкусы мяса и рыбы. Также она увлекается тайской кухней. А вообще Юля убеждена, что еда и травы – это лекарство! «Звана вечеря» поможет ей заявить о себе и донести свой позитивный месседж миру. 

Смотрите с 25 июля в 19:00 в эфире телеканала СТБ премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря»!

Больше по теме: Блюда из молодого картофеля: топ-3 рецептов от Дмитрия Касапа

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить