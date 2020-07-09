Участница «МастерШеф»-9 придет на «Звану вечерю»

Недавно стало известно, что после финала проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 кулинарные субботние вечера на СТБ не закончатся. С 25 июля в 19:00 в эфире телеканала – премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря». Участница «МастерШеф»-9 Юлия Клименко тоже придет на новый проект «Звана вечеря».

Юля – потомственная травница и инструктор по йоге. Дар травницы девушка открыла совершенно случайно. Однажды просто начала собирать травы, а потом нашла старинные дневники покойной бабушки с магическими записями. Наперекор родительскому скептицизму Юля выбрала свой путь и теперь делает на заказ травяные сборы специально под энергетику человека.

В кулинарии травница любит эксперименты. Особенно ей нравится придавать разным вегетарианским блюдам вкусы мяса и рыбы. Также она увлекается тайской кухней. А вообще Юля убеждена, что еда и травы – это лекарство! «Звана вечеря» поможет ей заявить о себе и донести свой позитивный месседж миру.

Смотрите с 25 июля в 19:00 в эфире телеканала СТБ премьерные выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря»!

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