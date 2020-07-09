Когда в семье появляется ребенок, самая обычная поездка на курорт становится настоящим испытанием. Что необходимо взять с собой, если вы путешествуете с детьми, какие лекарства должны быть в вашей дорожной аптечке и как развлечь ребенка в дороге – рассказала актриса сериала «Джованни» Екатерина Варченко.

На море дети закаляются, получают заряд солнечной энергии и впоследствии, меньше подвержены болезням. Поэтому очень важно не бояться брать ребенка с собой на отдых. А чтобы путешествие не превратилось в мучение, обязательно продумайте все детали.

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Сезон

Выбирать страну для путешествия необходимо в зависимости от сезона. Осенью посетите страны холодной Европы — Германия, Австрия, север Франции, Бельгия. На зимние каникулы, если ваш ребенок увлекается спортом, то поездка в Финляндию будет идеальным вариантом. Весной выберите путешествие по югу Франции, Сербии, в которой очень вкусная еда и доброжелательные люди. В целом вся Европа весной прекрасна и интересна для детей школьного возраста. Летом замечательный период, чтобы отдохнуть в нашей стране. В июле – августе погостите на даче у бабушки, сходите в поход, в лес за грибами, а в июне, для отдыха на море выберите Грецию, Испанию и Кипр. С маленькими детьми не рекомендуются длительные перелеты. Не забывайте, что путешествие из зимы в лето может отразиться на акклиматизации не только ребенка, но и взрослого, поэтому остерегайтесь сильных перепадов температуры.

Срок

Месяц — полтора самый идеальный срок для отдыха. В связи с тем, что каждый организм реагирует на смену климата по разному, будет лучшим вариантом организовать длительное путешествие, чтобы не терять большую часть своего времени на переакклиматизацию организма.

Время в пути

То, как ребенок переносит полет или дорогу в поезде, напрямую зависит от его длительности. Обязательно расскажите какие-нибудь интересные факты о том месте, куда вы направляетесь. Время в пути дает вам прекрасную возможность пообщаться со своим ребенком, подготовить его к предстоящему путешествию и заинтересовать новым местом. Для долгой дороги подготовьте заранее скаченные мультфильмы и игры на планшете. На сегодняшний день, большие авиакомпании могут предоставить вам набор детских развлекательных игр или же в сиденьях уже встроены экраны для каждого пассажира, но будьте готовы ко всему и приготовьте запасной вариант.

Развлечения

Для начала, стоит настроить ребёнка на позитивную волну, преподнести грядущую поездку как своего рода приключение, а деток постарше тщательнее ввести в курс дела с целью развития их кругозора — достаточно будет названия страны, её столицы, а при желании и нескольких слов на местном языке. У детей хорошая память, это будет отличным поводом развить её, а возможно и привить чаду интерес к иностранным языкам. Не будет лишним узнать пару-тройку необходимых фраз, как вам, так и вашим детям.

Обучение

Если вы отправляетесь путешествовать в другую страну, то обязательно посмотрите учебные пособия на иностранном языке в местных книжных магазинах: прописи, считалки, рабочие тетради, развлекательные детские журналы и прочее. К примеру, Бельгия это столица комиксов. И если в школе ваш ребенок изучает французский язык, то ему будет вдвойне интересно изучать эти красочные издания и переводить иностранные тексты.

Домашние задания

Отдых должен быть отдыхом. Не обременяйте своих детей учебой в поездке. Все домашние задания оставьте дома, а в путешествии подарите ребенку возможность самостоятельно изучать этот мир.

Акклиматизация

Первую неделю поездки у детей должен быть щадящий режим: во избежание перегрева на пляже уходите ещё до начала полудня, а купание в море строго с раннего утра. По своему опыту могу сказать, что с маленькими детьми комфортнее жить в апартаментах, нежели в отеле.

Еда

По возможности старайтесь брать с собой привычную для детей еду, во избежание резких гастрономических перепадов. Если вы отдыхаете с грудничком, то все детские смеси обязательно берите с собой. Так же, вам придется очень постараться, чтобы купить в Европе гречку, поэтому если это необходимый продукт в вашем рационе, он должен быть упакован в чемодан вместе с другими необходимыми вещами. С особой осторожностью нужно подойти к выбору местных овощей и фруктов. Экзотические, незнакомые русскому человеку фрукты лучше не давать ребенку.

Режим

На отдыхе старайтесь соблюдать привычный режим. Маленьким детям необходим дневной сон и в путешествие о нем тоже не стоит забывать. Сложнее всего бывает после отпуска, когда даже взрослому трудно войти в привычный ритм, но этот адаптационный период имеет место в любой семье.

Медицина

В список самых важных лекарственных препаратов для поездки с ребенком входят: жаропонижающие, антибиотики, спазмолитики, ферменты, антисептики, противовирусные препараты. Возьмите с собой в дорогу Нош-пу, Парацетомол, Фестал, Смекту, Энтерофурил, Амоксиклав, Линнекс, Хлоргексидин, Зеленку, Виферон, бинт и пластырь. Важно понимать, что путешествовать с маленьким ребенком непросто, но если заранее продумать все детали, данный отдых может стать для вас наслаждением и подарить всей семье море ярких воспоминаний.

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