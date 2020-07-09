Самые интересные факты о тайнах вашей ДНК
09.07.2020
ДНК человека — это уникальный генетический код, который скрывает в себе множество секретов и тайн. Однако ученые давно добрались до самых мелких частиц наших клеток. Какие интересные факты хранит генетический код человека? На кого похожи люди по ДНК и РНК? Узнайте подробнее в материале.
Самые интересные факты о ДНК
- На международной космической станции есть жесткий диск, который содержит ДНК известных и влиятельных людей, таких как Стивен Хокинг, Стивен Колберт и Лэнс Армстронг. Создан он для того, чтобы продлить жизнь человечества в случае всемирной катастрофы. Его также называют «Бессмертный диск».
- ДНК человека на 50% схожа с РНК банана и на 30% — с ДНК листового салата.
- Все люди имеют 99,9% одинакового строения ДНК, и лишь 0,1% достаточно, чтобы построить новый генетический код человека.
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- В случае пересадки костного мозга кровь человека покажет совсем иную молекулу ДНК, нежели его слюна и волос. В связи с этим в мировой практике существуют случаи ложного расследования преступлений.
- Всю информацию в мире, записанную в цифровом виде, можно уместить лишь в двух граммах ДНК.
- ДНК человека подвергается более 1 миллиону повреждений на день. Однако сложная система организма и взаимодействие клеток позволяют восстанавливать строение ДНК в прежний вид.
- ДНК содержится в природно скрученной спирали. Однако если все клетки тела, содержащие ДНК, раскрутить в прямую линию, то получится 100 триллионов метров ДНК на человека. Это расстояние примерно от Земли до Плутона и обратно.
- Ученые хорошо исследовали строение клеток и ДНК, поэтому давно хотят произвести научный прорыв человечества: при помощи различных генетических кодов произвести человека. Однако это станет большой катастрофой с точки зрения религиозных, этических, эстетических, научных и медицинских взглядов.
- Удивительно, однако многие ученые, которые исследуют ДНК, начали верить в Бога. Так, например, директор проекта Генома Человека Фрэнсис С. Коллинз заявил, что информация, встроенная в ДНК, доказывает существование Бога.
- С помощью теста ДНК вы сможете узнать вероятность рисков заболевания, а также предрасположенность ваших детей к некоторым заболеваниям.
- В США и Великобритании есть база данных ДНК всех заключенных преступников.
- В эритроцитах отсутствует ДНК.
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- Около 8% строения ДНК состоит из вирусов, которые наши предки унаследовали более миллиона лет назад.
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