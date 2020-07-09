ДНК человека подвергается более 1 миллиону повреждений на день. Однако сложная система организма и взаимодействие клеток позволяют восстанавливать строение ДНК в прежний вид.

ДНК содержится в природно скрученной спирали. Однако если все клетки тела, содержащие ДНК, раскрутить в прямую линию, то получится

100 триллионов метров ДНК на человека. Это расстояние примерно от Земли до Плутона и обратно.