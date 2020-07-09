Актриса сериала «За витриной» Наталка Денисенко рассказала нам, будет ли смотреть повтор кинокартины. Какой отпечаток в жизни звезды оставил данный проект и дружит ли Наталка с актерами, которые по сюжету были ее заклятыми врагами? Подробнее – в материале.

Больше по теме: Наталка Денисенко рассказала о своем персонаже в сериале «За витриной»

Наталка, будете смотреть повторы сериала «За витриной»?

Ну, от начала и до конца точно смотреть не буду, потому что я видела эту историю. Но в любом случае с удовольствием буду включать канал СТБ, пересмотрю какие-то эпизоды. Очень приятно, что «За витриной» опять будут показывать, это значит, что сериал понравился зрителю.



Какой отпечаток на вашей жизни оставил сериал «За витриной»?

Это еще одна очень хорошая видеоработа в моей актерской биографии. Ведь сериал получился прекрасный. Мне было очень комфортно работать с режиссером Милой, мы с ней уже так давно знакомы. У нас была замечательная команда. В ней был оператор-постановщик Маркиян, с которым я работала еще во времена своих самых первых съемок. Без сомнений, сериал «За витриной» снимался с любовью!

С кем-то из актеров дружите?

Да, конечно, дружу! С Елизаветой Фалей хорошо общаемся, хотя мы играли, можно сказать, врагов. Мы часто переписываемся в социальных сетях. Она прекрасная девушка. Как и ее персонаж в «За витриной», так и в жизни она милашечка, люблю ее! Очень люблю Ксению Мишину. Она идеал красоты. Хотя в сериале мы тоже играли соперниц, в реальной жизни я восхищаюсь ею!

Больше по теме: Тест: кто из героев «За витриной» пленит ваше сердце?

Хотели бы еще раз окунуться в атмосферу «За витриной»?

Еще раз повторюсь, этот сериал был снят с любовью, поэтому окунуться в эту атмосферу – снять, например, «За витриной»-2, – конечно же, хотелось бы! Эмоции, которые были пережиты, мне вспоминать безумно приятно. Понятное дело, что возвращаться в то время и жить той жизнью мне не хотелось бы. Почему? Да потому, что будущее все-таки интереснее, чем прошлое. Но точно могу сказать, что это были очень приятные времена, времена съемок!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ