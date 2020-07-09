Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Линия света». Это запутанная история о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. Но что же произойдет в 7 и 8 сериях «Линии света»?

Седой, узнав о смерти сестры Веры, решает убить Светлейшего. Но Седого убивает Василиса, из пистолета, который нашла в комнате Доры. В лагере восстание, люди усомнились в Данииле. Дора пытается узнать у него, где деньги. Но Светлейший выпутывается из этой истории. Вину за смерть Веры и родителей Васи и Вари берет на себя малоумный Роман, а за смерть полицейского арестовывают Аглаю.

Священник рассказывает Варе о жизни, и она понимает, что община была для нее тюрьмой. Она рассказывает о жизни в общине прокурору. Варя ждет встречи с сестрой Васей. Но та вместе со Светлейшим возвращают ее в секту. Глеб и Лора пытаются спасти Варю.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ