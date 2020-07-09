Гороскоп на 10 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 10 июля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Ваше умение сглаживать острые углы в непростых ситуациях сегодня не будет давать желаемых результатов, поэтому споры возможны. Главное – не накапливайте обиду, это вам сейчас ни к чему. Лучше скажите все, как есть, и дайте другим время. Возможно, они одумаются, если действительно рацио не на их стороне.

Телец

Вы будете очень добрыми и отзывчивыми – этим могут воспользоваться. Но отчаиваться не стоит, ведь главное — генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Близнецы

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Семейным Близнецам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким.

Рак

На работе все будет идти как по маслу: задания вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящике из-за их чрезмерной сложности.

Лев

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе до отношений с родными.

Дева

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Весы

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно особо не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Скорпион

В этот день вас изрядно будут раздражать правила, которые установили другие. Вы просто таки будете гореть из-за этой несправедливости – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.

Стрелец

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на обустройство собственной жизни.

Козерог

Не упускайте благоприятный момент, ибо именно в этот день вы можете решить любые свои вопросы и проблемы.

Водолей

Водолеев в этот день лучше не раздражать, даже несмотря на их покладистость и безмятежность. В конце дня представителей знака одолеет творческий порыв: занимаясь любимым делом, вы забудете про все на свете.

Рыбы

Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

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