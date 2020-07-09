Утолить жажду летом и подзарядиться витаминами нам поможет домашний лимонад. Как сделать лимонад быстро и вкусно из доступных ингредиентов? В нашем материале вы найдете подборку из десяти рецептов лимонада в домашних условиях.

Домашний лимонад с корицей

Ингредиенты:

лимон – 10 шт.

вода – 500 мл – 2 л (количество зависит от объема полученного лимонного сока)

сахар – 300–400 г

корица – 1 палочка

Способ приготовления:

Снимите цедру с лимонов. Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок. Вскипятите воду, добавьте палочку корицы, цедру лимона, сахар и перемешайте. Дайте смеси настояться, после процедите и охладите. Соедините смесь с соком лимона и перемешайте.

Домашний лимонад из арбуза

Ингредиенты:

арбуз – 200 г

базилик – 20 г

лимон – 30 г

сахар – 20 г

вода без газа или с газом – 300 мл

Способ приготовления:

Нарежьте арбуз шариками ложкой для мороженого. Очистите базилик от веточек и промойте. Нарежьте лимон дольками. Добавьте в графин арбуз, лимон и базилик, сахар и залейте водой. Аккуратно перемешайте.

Домашний лимонад из персика

Ингредиенты:

вода — 2 л

лимон — 1 шт.

персик — 2 шт.

сироп — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте лимон на дольки и отожмите сок. Сразу опустите в кувшин несколько отжатых долек. Нарежьте персики на большие дольки и немного отожмите. Опустите все в кувшин. Залейте сок и фрукты водой и добавьте сироп. Дайте лимонаду настояться и остыть в холодильнике в течение часа.

Домашний лимонад из клубники

Ингредиенты:

клубничный сок – 500 мл

грейпфрутовый сок – 100 мл

вода газированная – 500–1000 мл

клубничный сироп – по вкусу

ягоды клубники — для украшения

Способ приготовления:

Смешайте клубничный и грейпфрутовый сок, добавьте клубничный сироп. Тщательно перемешайте и залейте газированной водой. Охладите клубничный лимонад в холодильнике. При подаче украсьте ягодами клубники.

Домашний лимонад из огурца

Ингредиенты:

огуречный сок — 40 мл

лимонный сок — 25 мл

сахарный сироп — 20 мл

содовая вода — 150 мл

веточки тимьяна

Способ приготовления:

Смешайте огуречный и лимонный сок и сахарный сироп. Взбейте смесь в шейкере со льдом. Перелейте лимонад в бокал и залейте содовой. Украсьте ломтиком огурца и веточкой тимьяна.

Домашний лимонад из вишни

Ингредиенты:

натуральный вишневый сок – 500 мл

лимонный сок – 50 мл

сахар – по вкусу

вода с газом или без газа — по вкусу

ягоды вишни — для украшения

Способ приготовления:

Смешайте вишневый и лимонный сок с сахаром. Положите в стаканы несколько вишен. Налейте сок на треть объема стакана, добавьте охлажденную воду. Подавайте вишневый лимонад со льдом.

Домашний лимонад из апельсина и кленового сиропа

Ингредиенты:

апельсиновый сок — 30 мл

апельсин — 30г

лимонный сок — 10 мл

лимон — 20 г

розмарин — 5 г

кленовый сироп — 40 мл

содовая вода— 200 мл

Способ приготовления:

Смешайте в стакане апельсиновый и лимонный сок. Добавьте мелко нарезанную мякоть лимона и апельсина, кленовый сироп и розмарин. Добавьте лед и залейте содовой.

Домашний лимонад из яблока и черной смородины

Ингредиенты:

яблочный сок – 100 мл

сок черной смородины – 100 мл

сахарный сироп – по вкусу

содовая с газом или без газа – 200–300 мл

лайм – 1 шт.

Способ приготовления:

Смешайте яблочный и смородиновый сок. Добавьте воду и перемешайте венчиком. Добавьте сироп, перемешайте и охладите. Нарежьте лайм слайсами и выложите на дно кувшина. Залейте охлажденным лимонадом.

Домашний лимонад из мандарина

Ингредиенты:

мандарин – ½ шт.

лимонный сок — 15 мл

сироп маракуйи — 15 мл

апельсиновый сок — 20 мл

содовая — 250 мл

Способ приготовления:

Разомните мякоть мандарина. Смешайте апельсиновый и лимонный сок, сироп маракуйи и мякоть мандарина. Перелейте смесь в стакан и добавьте содовую.

Домашний лимонад из малины

Ингредиенты:

малиновый сок – 500 мл

минеральная вода – 500 мл

ягоды малины для украшения

мята – 1–2 веточки

лимон – 0,5 шт.

Способ приготовления:

Смешайте охлажденный малиновый и лимонный сок с минеральной водой. Взбейте все венчиком или перемешайте. Выложите несколько ягод малины на дно стаканов и разлейте малиновый лимонад. Украсьте веточками мяты.

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