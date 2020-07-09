Легендарный сериал «Крепостная» покоряет мир. Создатели уверяют, что это самый масштабный проект за последние несколько лет в Украине. События в картине разворачиваются во время благородной эпохи 19 века. Если хотите узнать, почему стоит посмотреть «Крепостную», читайте наш материал!

1. Захватывающий сюжет

Зрители узнают трагическую историю крепостной Катерины Вербицкой. Красивая и благородная девушка воспитывалась, как барышня высшего общества. Но по документам юная Катя принадлежит богатым помещикам Червинским. Героиня переживет ужасные испытания судьбы, а все ради самого ценного — свободы.

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Сюжет сериала «Крепостная» затрагивает наболевшие человеческие переживания в одну из самых красивых эпох — викторианский период. Идея истории вокруг крепостной девушки дает возможность понять особенности жизни людей в 19 веке.

2. Атмосфера

В «Крепостной» воссоздана атмосфера времени драматических перемен как в истории, так и в жизни общества. Сериал передает все тончайшие детали ушедшей эпохи: красивые локации, пышные костюмы, изысканная посуда и мебель. У нас перед глазами происходить невероятное, а игра актеров переносит в другой мир.



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Сериал становится зеркалом общества 19 века. Здесь есть даже сходство с современностью — лицемерие, надругательство над слабыми и борьба за собственное счастье в жестоком мире.

3. Актерский состав

Главное достоинство сериала «Крепостной», конечное же, актеры. Настолько профессиональных людей, которые сумели перевоплотиться в разнообразных персонажей, было сложно подобрать. Актеры с легкостью передают диалоги, придерживаясь старинной изысканности речи. То, как они красивыми жестами изображают дух прошлого века, действительно удивляет.

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Все артисты костюмированной драмы влюбляют в себя с первого взгляда. Особенно это касается главной героини Катерины Вербицкой, ведь от нее невозможно отвести глаз.

4. Любовная линия

Сериал рассказывает историю любви крепостной девушки, истинное чувство которой сильнее любых обстоятельств. Главная героиня — чужая собственность, но она не ищет представителей своего класса и влюбляется в дворянина. А чем закончится такая драма? Никто не знает, но ясно лишь одно: зрителей ждут не банальные чувства, а настоящая страсть.

5. Захватывающие интриги

Создатели пытались передать дух общества того времени, не забыв о дворянских интригах. Несомненно, всех удивят повороты событий в драме «Крепостная». До последнего никто не будет уверен: кто друг, а кто — враг.



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Каждый герой сериала хочет достичь именно своей цели. Одна из главных антагонисток Лидия Шефер жестоко обращается с крепостными, считая их лишь рабочей силой. Она — довольно темный персонаж сериала. Страшно представить, что такая властная женщина готова сделать ради собственной выгоды.

6. Костюмы

Художники по костюмам сделали невероятные наряды для каждого героя сериала «Крепостная». Пышные платья, тугие корсеты и до точности проделанные детали в образе — все передает колорит того времени. В драме будут не только наряды богатых дворян, но и национальные костюмы простых людей.

7. Историческая подоплека

Костюмированная драма не основана на реальных событиях, однако историческая подоплека у сериала есть. Украинская история богата происшествиями, поэтому на канале СТБ зрители увидят жизнь крепостной девушки, которая страдает из-за запретной любви.

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Главная героиня «Крепостной» существуют между двумя мирами — обществом дворян и крепостных людей. Но ни в одном из них для нее нет места. Девушка лишена возможности выбирать, как жить дальше. А все из-за крепостного права.

8. Локации

Масштабный проект удивит зрителей шикарной съемкой в исторических местах. Создатели художественной картины «Крепостная» преодолели время и с помощью локаций передали культуру славян 19 века. Съемки драмы проходили на территории Украины. Как оказалось, сохранилось немало усадеб богатых помещиков, которые переносят в атмосферу прошлого века.

9. Разнообразие персонажей

Отношение зрителей к героям сериала — неоднозначное. Во многих персонажах присутствует внутренний конфликт добра и зла. Однотонных и скучных людей здесь нет, ведь каждый из них эмоционально реагирует на события. Порой второстепенные герои вызывают такой же интерес, как и главные.

Конечно, «Крепостная» — историческая мелодрама, но в сериале присутствуют комические моменты, настоящие трагедии и даже сцены триллера.

10. Сериал для всей семьи

Трогательная история Катерины Вербицкой будет интересна широкой аудитории: от школьников и до людей старшего возраста. Костюмированная драма удивит зрителей невероятными перевоплощениями актеров, интересным сюжетом, экшеном и драмой, а главное — эпохой давнего времени.

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