Чтобы найти красивые места в Киеве для фотосессий, не нужно бродить бесконечными просторами Google и в каждой подборке просматривать одни и те же варианты. Редакция сайта STB.UA собрала для вас лучшие места, где можно воплотить в жизнь любые, даже самые смелые фантазии. Смотрите и вдохновляйтесь — топ-10 мест для фотосессии в Киеве от редакции СТБ!

Больше по теме: Волшебный Львов: куда пойти, чтобы окунуться в атмосферу города

Воздвиженка

Где: Подол, ст. м. «Контрактовая площадь»

Одна из самых красивых улиц столицы располагается параллельно Андреевскому спуску и выходит на главную магистраль Подола — улицу Нижний Вал. В давние времена здесь жили ремесленники, художники, мастера слова, а сегодня — это один из самых дорогих районов Киева. На Воздвиженке удивительным образом переплетаются прошлое и современность. Это вдохновляет создавать здесь новое и прекрасное.

One Love Coffee

Где: Pinchuk Art Centre, ул. Большая Васильковская / Бассейная, 1/3-2

На шестом этаже арт-галереи Pinchuk Art Centre находится кофейня One Love Coffee. Это профессиональный эспрессо-бар, где, кроме традиционных кофейных напитков — латте макиато, капучино, эспрессо, — можно попробовать кофе, заваренный альтернативными способами. В меню вы найдете много вкусных блюд и хорошую винную карту. One Love Coffee отлично подходит для рабочих встреч, лекций и мастер-классов. А еще здесь можно устроить стильную фотосессию.

На период карантина работу заведения нужно уточнять.

Ресторан-кондитерская Paul

Где: улица Городецкого, 6

Ресторан-кондитерская Paul — одно из заведений сети одноименных французских булочных, которые находятся в 31 стране мира. В Украине ресторан открыли 14 февраля. Место создано для того, чтобы получать эстетическое и гастрономическое удовольствие. А если запечатлеть эти кадры на пленку, получится фотосессия в парижском стиле!

На период карантина работу заведения нужно уточнять.

Больше по теме: Наливки Львова: что и где пробовать

Бизнес-центр «Торонто»

Где: ст. м. «Дворец «Украина», улица Большая Васильковская, 100

Современный бизнес-центр «Торонто» сразу после открытия стал одним из любимых мест для фотосессий столичных модников и фэшн-блогеров. Строгие линии, геометрические формы, классические цвета — в таких декорациях тоже можно креативить! Как видите, урбанизм обладает другой, но не менее удивительной красотой.

Киевский Пассаж

Где: ст. м. «Крещатик»

Еще одним модным местом для фотосессий является киевский Пассаж. Его построили еще в дореволюционные годы как торгово-жилое здание. Сегодня здесь находятся бутики люксовых брендов — Louis Vuitton, Prada, Chanel, Dolce&Gabbana, прочие. На фоне изысканной архитектуры Пассажа можно сделать замечательные кадры.

Национальный ботанический сад

Где: Печерск, улица Тимирязевская,1

В Национальном ботаническом саду им. Н. Н. Гришко можно увидеть редкие экземпляры местной и мировой флоры. Сад делится на различные природные зоны, поэтому за один день можно полюбоваться карпатскими лугами, а затем почувствовать себя в экзотической стране. Это место прекрасно в любое время года. Конечно, лучшие кадры фотографы находят здесь весной, в период цветения сирени и магнолии. Однако, и сейчас сад манит зелеными лужайками, где особенно приятно ловить лучи закатного солнца.

Больше по теме: Бары Киева: топ-5 мест с коктейлями до 100 гривен

Национальный экспоцентр Украины (ВДНГ)

Где: ст. м. «Выставочный центр», проспект Академика Глушкова, 1

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» является единственной в стране выставочной организацией, где можно посмотреть международные, национальные ярмарки, выставки достижений Украины в экономической, аграрной и других отраслях. Также на территории ВДНГ проходит самый масштабный музыкальный фестиваль нашей страны «Atlas Weekend». Но, кроме всего этого, здесь много красивых мест для фотосессии! Весной вам могут приглянуться цветущие яблоневые сады, летом — солнечные поляны, осенью — разноцветные леса, а зимой — новогодние декорации от «Зимова країна». Выбирайте свой вариант!

Аутлет-городок «Мануфактура»

Где: Обуховское шоссе, 2, с. Ходосеевка

Аутлет-городок «Мануфактура» — это первый в Украине торговый комплекс в формате «аутлет», созданный в стилистике северо-европейских старинных городов. Если вам хочется чего-то милого и необычного — езжайте сюда! В «Мануфактуре» вы найдете домики из солнечных немецких деревень, симпатичные фонтанчики, миниатюрные скамеечки и много-много цветов. Готовьтесь — фотосессия здесь будет очень живой и яркой!

Больше по теме: Где отпраздновать день рождения в Киеве? Рестораны со скидками для именинников

Киевское море

Где: северный выезд из Киева

Киевское водохранилище или, как его еще называют, Киевское море является одним из шести водных резервуаров на Днепре. Располагается на север от столицы и тянется почти до границы с Беларусью. Киевское море может стать отличным местом для романтической фотосессии. Только представьте — узкие каменистые пляжи, холмы, покрытые сосновым бором, окружают голубую водную гладь. Красота Киевского моря не оставит вас равнодушным!

Днепровские кручи

Где: с. Витачов, Обуховский район

Эта локация находится в часе езды от Киева. Однако красота, которую вы увидите здесь, стоит потраченного времени. Кручи, с которых открывается потрясающий вид на Днепр, просторные поляны и густые леса очень живописны. Эти места идеально подойдут для романтической или семейной фотосессии.

Надеемся, наша подборка вдохновит вас на красивые и необычные фотосессии!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ