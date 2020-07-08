Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Линия света»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс)

08.07.2020

Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Линия света». Это запутанная история о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. Но что же произойдет в 5 и 6 сериях «Линии света»? 

Тело Веры закапывают в лесу, а Даниил всем говорит, что она ушла из общины. Варя сбегает от Лоры и живет в доме священника, который понимает, что жизнь ее была нелегкой. Павел любит Лору и хочет уйти из общины, но Светлейший манипуляциями удерживает его. Лора уверена, что община нелегально добывает янтарь, и с ордером обыскивает общину. Но ничего незаконного найти ей не удается. 

Лора подавлена, так как ее любимый Павел вернулся в общину, а против Светлейшего у нее нет доказательств… На самом деле янтарь Светлейший вывез перед приездом полиции. Ему помогает брат Веры Седой, который получает хороший процент от сделок.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить