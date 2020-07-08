Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Линия света». Это запутанная история о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. Но что же произойдет в 5 и 6 сериях «Линии света»?

Тело Веры закапывают в лесу, а Даниил всем говорит, что она ушла из общины. Варя сбегает от Лоры и живет в доме священника, который понимает, что жизнь ее была нелегкой. Павел любит Лору и хочет уйти из общины, но Светлейший манипуляциями удерживает его. Лора уверена, что община нелегально добывает янтарь, и с ордером обыскивает общину. Но ничего незаконного найти ей не удается.

Лора подавлена, так как ее любимый Павел вернулся в общину, а против Светлейшего у нее нет доказательств… На самом деле янтарь Светлейший вывез перед приездом полиции. Ему помогает брат Веры Седой, который получает хороший процент от сделок.

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