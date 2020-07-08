Как ухаживать за длинными волосами, рассказала Даша Ульянова
08.07.2020
Победительница проекта «Холостяк»-10 Даша Ульянова рассказала, как ухаживает за своими длинными волосами. Несколько несложных секретов и манипуляций, и вы также сможете стать обладательницей прически Рапунцель. Больше — в материале.
«Конечно, не буду скрывать, что генетика играет не последнюю роль, и мне с ней повезло. Но! Любую генетику можно испортить отсутствием ухода или неправильным уходом», — призналась девушка.
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- Для поддержания красивого блеска и длины Даша пьет витамины и старается максимально много употреблять их в продуктах (рыба, орехи, бобовые, зеленые овощи, устрицы).
- Сушить волосы лучше натуральным способом, особенно летом, когда это возможно. Стараться реже использовать фен. А если Даша находится целый день дома, то может нанести на волосы кокосовое масло. Процедура делается на влажные волосы.
- Раз в месяц Даша делает «счастье для волос». Подобную процедуру делают многие мастера-парикмахеры.
- И также расческа, от которой многое зависит. Выбирайте профессиональные, которые не выдирают и не ломают волосы.
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