Как говорить с детьми о сексе? Правильно ли утаивать информацию? Или лучше говорить честно? Одна из героинь психологического реалити «Супермама» мама на релаксе Оля воспитывает своих детей по европейской методике, согласно которой нужно толерантно относится ко всем людям, а также часто рассказывает им про секс. Но правильно шли она это делает? Об этом женщине рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Дмитрий Карпачев откровенно признался, что ему очень понравилось то, как Оля воспитывает своих детей. Она не заставляет их общаться или проявлять интерес к людям, которые им по какой-то причине неприятны. Как утверждает эксперт по вопросам детской возрастной психологии, такой метод воспитания позволяет детям четко очертить личные границы.

Также Дмитрий Карпачев обратил внимание на то, что Оля открыто говорит с детьми о сексе:

«Говорить с детьми о том, откуда они взялись на свет, нужно, но только во всем должна быть мера. Если с ребенком правильно говорить о сексе, то в будущем он будет адекватно реагировать на подобные темы».

Однако в квартире у Оли участницы нашли много книг о половом воспитании. В частности там были темы, посвященные зоофилии и прочим отклонениям. Такая открытость несколько озадачила эксперта по вопросам детской возрастной психологии:

«Говорить детям о сексе нужно. Но, на мой взгляд, не стоит обсуждать с детьми 6-7 лет сексуальные отклонения. Услышанное может сильно впечатлить детей. Подобные разговоры лучше отложить до того времени, когда дети станут подростками».

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