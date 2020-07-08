Гороскоп на 9 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 9 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих мечтаний и планов. Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение.

Телец

Используйте время, которое сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

Близнецы

Семейным парам противопоказано в этот день выяснять отношения, зато рекомендовано проявить терпимость и сердечность.

Рак

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Лев

Водителям особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу, где попало, не стоит.

Дева

Сейчас благоприятное время для покупок вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Весы

Важные вопросы удастся обсудить в непринужденной обстановке, что изрядно добавит вам вдохновения.

Скорпион

День будет благоприятным для тех, кто задумал найти союзников и единомышленников. Шансы заинтересовать других собственными идеями высоки.

Стрелец

Старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не советами со стороны или импульсивными желаниями. Особо не придавайте большого значения критическим замечаниям со стороны.

Козерог

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Водолей

Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Рыбы

Тем, кто тяжело поработал, сегодня стоит остановиться на несколько минут, глубоко вдохнуть свежий воздух и обдумать все, что произошло. Так вы сможете сделать вывод и увидеть, что в своей работе и жизни вам стоит изменить. Звезды будут способствовать таким практикам сегодня.

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