По мнению Дмитрия Чернова, актера сериала «За витриной», в реальном мире Галина Пасечник смогла бы тоже добиться высот. А это значит, что кинокартина является мотивирующей для тех, кто боится, что за жизненными перепонами нет светлого будущего! Что скажет актер о тихоне Гале и ее противоположности – Жанне. Подробнее – в материале.



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Такие девушки, как Галина Пасечник, с точки зрения Дмитрия Чернова, могут достичь высот в реальном мире. Просто не каждому это нужно:

«Галя ведь не преследовала карьерных амбиций, она просто прилежно и с любовью выполняла свою работу. Каждому по вере и по заслугам».

Насчет Жанны, сестры Гали и полной ее противоположности, у актера тоже есть свое мнение. В понимании Дмитрия, она не является настолько уж негативным персонажем.

Она просто заблудившаяся в себе и в жизни. Поэтому и такой негативный исход – зависть, которая ее съедает, ужаснейшие поступки:

«Но! Прежде всего – она девушка, которая имеет право на ошибки и на лучшую жизнь. Она очень нуждается в мужском плече, в заботе – все это может дать ей мой персонаж Семён».

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Дмитрий Чернов утверждает, что ни одного негативного отзыва после просмотра первого сезона он не получил. Всем близким, знакомым, друзьям эта история пришлась по нраву:

«Многие ожидают продолжения, и оно могло бы быть! Сериал «За витриной» благодаря сценарию и замечательной команде получился жизненным и увлекательным».

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