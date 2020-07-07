Топ-6 романтических фильмов от Никиты Добрынина и Даши

Пара, которая сложилась на проекте «Холостяк»-9, а 20 мая 2020 года заключила брак в Киевском ЗАГСе, поделилась своим списком романтических фильмов. Никита Добрынин и Даша Квиткова посоветовали топ кинолент, которые помогут сохранить и поддержать романтическую атмосферу любого вечера. Топ-6 фильмов — в материале.

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«Как женить холостяка»

Фрэнк и Линдси получили приглашение на свадьбу: она ‒ к своему бывшему жениху, а он ‒ к сводному брату. Двое попадают в один самолет, заселяются в соседние номера и даже сидят за одним столом во время свадебного торжества. Очевидно, что их это начало раздражать. Однако чем закончится эта история?

«Ну разве не романтично?»

Натали – неуверенная в себе девушка, которая не верит в любовь и терпеть не может клише из романтических комедий. Однажды скептичная архитектор теряет сознание и оказывается в альтернативной реальности, где разворачивается настоящая борьба за её сердце.

«Влюбись в меня, если осмелишься»

С самого детства им все было нипочем. Маленькие мальчик и девочка нашли способ уйти от рутины. Вскоре это перерастает в сильные чувства, так что даже спустя десять лет, после брака с другими, они не смогли остепениться и отказаться от игры, которая стала их жизнью. Брать друг друга «на слабо» так весело, особенно если эту безрассудность можно пронести через всю жизнь.

«Мой парень — киллер»

Марта была заводной девушкой, пока в ее личной жизни не произошла измена. После этого она стала магнитом для притяжения странных мужчин. Но все кардинально меняется после случайного знакомства с Фрэнсисом. Девушка по уши влюбляется в своего нового знакомого. А однажды мужчина признается, что он — самый настоящий наемный убийца. Что же делать?

«Красотка»

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен и она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его отельном номере еще на некоторое время — за дополнительный гонорар.Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом.

«Вселенная Стивена Хокинга»

Биографический фильм, который рассказывает о жизни великого ученого нашей современности, Стивена Хокинга.

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