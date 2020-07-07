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Михаил Присяжнюк поздравил подписчиков с Днем Иоанна Крестителя

07.07.2020

Ведущий проекта «Один за всіх»Михаил Присяжнюк — поздравил подписчиков с Днем Иоанна Крестителя. Обращение адвокат записал у себя на странице в Instagram. Полное видео — смотрите в материале.

Михаил Присяжнюк подробно рассказал о церковном празднике и его истории. Более того, сын ведущего также присутствует на видео и активно помогает папе в рассказе о знаменательном дне. 

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Больше по теме: Михаил Присяжнюк: Я никогда не сдаюсь и иду до конца

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