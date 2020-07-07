Маникюр на лето 2020 расскажет вам о трендах модного маникюра в этом году. Каким будет модный маникюр летом 2020 года? Главные тренды летнего маникюра 2020 — читайте в нашем материале.

Лето – период долгожданных отпусков, безудержного веселья и самых ярких нарядов. Хоть в этом году из-за карантина и самоизоляции нам будет не хватать моря, модных тусовок, посиделок с друзьями и ярких вечеринок, все же не нужно забывать об аккуратном и красивом маникюре!

Не секрет, что в каждом отдельном виде дизайна ногтей есть свои тонкости и прелести, а в летнем маникюре их немало. Поэтому, каким будет самый модный маникюр летнего сезона 2020 года, мы готовы рассказать вам в данной фотоподборке с красочными и великолепными примерами на любой вкус.

Поскольку лето – пора легких нарядов и минимума одежды, то одним из аксессуаров можно считать дизайн ногтей, который сможет придать недостающих ноток в яркие сеты. Но какой маникюр будет самым модным летом 2020? Узнайте прямо сейчас!

Нюдовый маникюр 2020

Уже несколько лет подряд нюдовый маникюр не теряет своих высоких позиций! Он практичный, удобный и почти не пачкается. Поэтому для любительниц ненавязчивого маникюра на лето стоит выбрать пастельные оттенки основы, которые дополнить топовыми летними дизайнами. Это могут быть рисунки микро-цветков, а также декор бусинами или кристаллами — в самый раз для летнего пастельного маникюра. Только главное – не переборщить с рисунками. Множество страз и пайеток в маникюре – главный антитренд лета 2020!

Омбре маникюр на лето 2020

Очаровательность омбре маникюра востребована почти в каждом сезоне. Хотя женщины редко прибегали к маникюру омбре зимой и весной, летом он будет очень красиво смотреться на ухоженных и не слишком длинных ноготочках! Доказательство тому — свежие идеи омбре на лето от ведущих гуру. Это и линии градиентного дизайна, омбре в сочетании с «негативным пространством», а также неоновый омбре на участке ногтя в форме «островка». Экспериментируйте, это позволит вам блистать с роскошным летним дизайном ногтей, но не переусердствуйте!

Летний дизайн ногтей с втиркой 2020

Если же вы обожаете блеск, и нюдовый маникюр – точно не для вас, то придать изумительное сияние ноготочкам позволит втирка в разных ее вариациях: красивая жемчужная либо голографическая втирка. Особенно шикарно будут смотреться светлые и нежные тона для дневных луков. На вечер можно подобрать более темный или насыщенный летний маникюр с втиркой. Как вариант – глубокий красный цвет лака или легкий темный.

Яркие принты на ногтях 2020

За два месяца на карантине нам всем не хватало веселья, цвета и радости. Если же вы хотите отойти от втирок и нюдового цвета, украсьте свои ногти яркими принтами! Цветы – важный атрибут всех женственных образов, в особенности актуальны цветочные мотивы весной и летом. Для летнего дизайна маникюра с цветами стоит подобрать яркие узоры, которые будут эффектны и притягательны в качестве модного летнего нейл-арта. В тренде летний маникюр с полупрозрачными и микро-узорами цветов на ногтях, а также техника лепки с цветами.

Летний минимализм на ногтях 2020

Минимализм – это главный тренд модного дизайна ногтей 2020! Он будет прекрасен в летнем маникюре с утонченными рисунками. Для создания модного минималистического дизайна ногтей на лето достаточно выполнить небольшой рисунок на одном из пальчиков: это могут быть супермодные точки и штрихи, абстракция, графика, флористика и иные мини-рисунки.

Морской летний маникюр 2020

Если же вы заскучали по морю и ласковым волнам, их можно стильно воплотить на ваших ноготочках! Красивый летний маникюр в морской тематике предполагает рисунки милых якорей, морских звезд, дельфинов и рыбок. Наряду с ними вы также повстречаете модный летний маникюр с пальмами и яркими животными.

Летний маникюр с конфетти 2020

Игривость летнему дизайну маникюра вы можете придать с помощью милых конфетти, которые еще называют камифубуки. Их россыпь будет прелестно блистать в самом модном маникюре на лето. В тренде будут круглые однотонные камифубуки, разных форм конфетти с голографическим блеском, а также серебристые камифубуки. Особенно красиво серебристые конфетти смотрятся на легких серых ноготочках.

Маникюр с лунками на лето 2020

Блестящие лунки, треугольные, прозрачные — все это главные тренды модного лунного маникюра на лето, мегаактуального для каждой истинной леди. Интересным и непринужденным станет разноцветный летний маникюр с лунками, дополненный маленькими точками для изысканности. Не менее красивым летним вариантом лунного дизайна станет тандем матового неонового и телесного цветов.

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