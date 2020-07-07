Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Линия света». Это запутанная история о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. Но что же произойдет в 3 и 4 сериях «Линии света»?

Глебу и Варе удается убежать от людей из Линии Света. Глеб приводит ее в свою квартиру. Но так как он находит девушек для сутенера, то Варя попадает в публичный дом. Одну из девушек убивает клиент, и Глеб, узнав об этом, пытается вытащить Варю. У него ничего не получается, и он просит помощи у Лоры.

Василиса первый раз попадает в город, чтобы помочь Светлейшему найти сестру. Она в восторге от города, но Светлейший убеждает ее, что цивилизация — это зло. Лора, Глеб и человек из общины Павел освобождают Варю из публичного дома. Но она сбегает, так как не знает, что Лора ― ее тетка, а Глебу больше не верит.

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